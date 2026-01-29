Rússia desenvolve pombos-drone com chip cerebral para operações de espionagem 17:12 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma empresa russa de tecnologia afirmou ter desenvolvido pombos controlados remotamente por meio de chips cerebrais. / Crédito: Wikimeidia Commons/Fernando Losada Rodríguez Conforme noticiado pela agência estatal RIA Novosti, o sistema ainda está em fase de testes. Crédito: Reprodução/X @neirylab Denominados “biodrones PJN-1”, esses pombos são aves reais, criadas pela empresa chamada “Neiry”. Crédito: Divulgação/Neiry O que diferencia esses animais de outros comuns é o fio do implante e uma pequena “mochila” que abriga o sistema de estímulos, painéis solares e câmera. Crédito: Divulgação/Neiry O equipamento envia impulsos aos eletrodos inseridos no cérebro, orientando o voo sem necessidade de treinamento. Crédito: Wikimedia Commons/Alexis Lours Além do uso em monitoramento ambiental e busca, as aves carregam câmeras de vigilância com “borramento de rostos” por meio de inteligência artificial. Crédito: Divulgação/Neiry Segundo a empresa, a ideia é adaptar o sistema para outras espécies. Corvos, por exemplo, poderiam carregar cargas mais pesadas. Crédito: Wikimedia Commons/Alexis Lours Gaivotas poderiam ajudar no monitoramento de áreas costeiras e albatrozes fariam o mesmo em regiões marítimas. Crédito: Freepik/wirestock Ainda de acordo com a Neiry, o custo do projeto seria semelhante ao de drones tradicionais, mas com maior autonomia. Crédito: Ievhenii_Putiata/Pixabay Essa não é a primeira vez que a empresa se envolve em um projeto controverso envolvendo o controle animal. Crédito: Divulgação/Neiry Eles também já desenvolveram uma “rata inteligente” e a implantação de chips em vacas para aumentar a produção de leite. Crédito: Ulrike Leone/Pixabay Em relação aos “pombos-drone”, a Neiry não revelou quantas aves morreram nos processos de implante, apenas afirmou que busca “100% de sobrevivência”. Crédito: Couleur/Pixabay Especialistas se mostraram preocupados, já que os pombos poderiam ser aproveitados para espionagem e uso militar, inclusive em zonas de conflito como a Ucrânia. Crédito: Freepik - wirestock A Neiry destacou a autonomia dos biodrones, que podem percorrer até 500 km por dia (mais de 3.000 km por semana) em missões de vigilância. Crédito: Alexandre Daoust/Unsplash O projeto com pombos segue uma longa tradição russa, desde a era soviética, de utilização de animais em operações militares. Crédito: Reprodução No passado, golfinhos já foram usados patrulhar bases marítimas, atacar mergulhadores inimigos e até instalar minas subaquáticas! Crédito: Rudney Uezu/Unsplash A Neiry é uma empresa financiada por entidades ligadas ao governo russo, entre elas o fundo soberano do Kremlin, administrado pelo aliado de Putin, Kirill Dmitriev. Crédito: Wikimedia Commons/kremlin.ru Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente