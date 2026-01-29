Prender espirro faz mal? Veja o que dizem os especialistas 12:02 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Prender o espirro é um hábito comum, especialmente em locais públicos, reuniões ou ambientes silenciosos. Muitas pessoas fazem isso por educação ou constrangimento, sem pensar nas consequências. / Crédito: imagem gerada por i.a O espirro é um reflexo natural do corpo para expulsar partículas irritantes das vias respiratórias. Poeira, vírus, bactérias e alergênos são eliminados com esse mecanismo automático. Crédito: imagem gerada por i.a Quando alguém segura o espirro, bloqueia uma liberação rápida de ar que pode atingir alta velocidade. Essa interrupção altera a pressão dentro da cabeça, do nariz e do tórax. Crédito: imagem gerada por i.a Ao fechar a boca e o nariz, a pressão não desaparece, apenas muda de direção. Ela pode se espalhar para os seios da face, ouvidos e garganta. Crédito: Mojpe/Pixabay Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões. Crédito: imagem gerada por i.a Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva. Crédito: imagem gerada por i.a Há relatos médicos de ruptura do tímpano e pequenas lesões na garganta. Esses casos são incomuns, mas mostram que o risco existe. Crédito: Image by mdjaff on Freepik Também pode ocorrer irritação dos vasos sanguíneos do nariz e dos olhos. Em pessoas mais sensíveis, isso pode gerar vermelhidão ou dor localizada. Crédito: Divulgação Apesar dos alertas, é importante destacar que a maioria das pessoas prende espirros ocasionalmente sem consequências. O problema está em fazer disso um hábito frequente. Crédito: imagem gerada por i.a Prender o espirro não evita a propagação de germes se não houver proteção adequada. O ideal é espirrar usando um lenço ou o antebraço. Crédito: imagem gerada por i.a Do ponto de vista social, o constrangimento costuma falar mais alto que a saúde. Muitas pessoas tentam conter o reflexo para evitar olhares ou comentários. Crédito: Imagem gerada por i.a Especialistas recomendam não bloquear totalmente o espirro. Deixar o ar sair, mesmo que de forma discreta, é mais seguro para o corpo. Crédito: imagem gerada por i.a Se não houver lenço por perto, o antebraço funciona como uma barreira eficaz. Ele reduz a dispersão de partículas sem causar pressão interna. Crédito: Imagem gerada por i.a Em resumo, prender o espirro ocasionalmente raramente causa problemas. Ainda assim, permitir que ele aconteça de forma adequada é a opção mais saudável. Crédito: imagem gerada por i.a Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente