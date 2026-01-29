Pra quem não viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitário no quarto 10:15 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um turista americano teve uma experiência decepcionante ao reservar um quarto no Airbnb em Londres. Ele encontrou outra “acomodação” / Crédito: Charles Postiaux/Unsplash O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama. Crédito: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes. Crédito: Brett Jordan Unsplash As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama. Crédito: reprodução twitter Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro. Crédito: Vie Studio pexels O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento. Crédito: PublicDomainPictures/Pixabay O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso. Crédito: Freepik Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto. Crédito: Peggy por Pixabay Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido! Crédito: Taylor Heery Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente