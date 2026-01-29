Por que ficaram assim? Coloração azul de cães de Chernobyl impressiona cientistas

A área ainda registra radiação, mesmo 39 anos após o incidente, e se tornou uma Zona de Exclusão que passou a receber turistas apenas sob rígidas condições de segurança. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, porém, as visitas estão suspensas.

Crédito: Divulgação GZH Viagens arquivo pessoal Marcelo Bandeira