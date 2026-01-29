Piauí guarda paisagens únicas e importantes achados arqueológicos 11:22 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O Piauí, no Nordeste do Brasil, é um estado nem sempre lembrado para turismo, mas tem belezas e atrações que valem a visita. Veja curiosidades desse território com 3,2 milhões de habitantes numa área de 252 mil km². Ao todo, são 224 municípios. Teresina é a capital. / Crédito: TUBS - Wikimédia Commons O litoral piauiense é o menor do Brasil : apenas 66 km. Mas são praias bonitas no Oceano Atlântico. Entre elas, a Praia de Macapá, em Luis Correia, formada entre a foz do rio Macapá e o mar aberto. Uma piscina natural entre bancos de areia. Crédito: Divulgação Trip Advisor O estado tem sítios arqueológicos de grande valor. Em outubro de 2023, cientistas encontraram um esqueleto de um homem adulto, inteiro, com um fragmento de cerâmica cobrindo o rosto, braceletes e colar feitos de contas em osso. Crédito: Divulgação Professora Cláudia Cunha/ UFPI Batizado de Raulzito, o esqueleto foi achado num sítio na zona rural de Guaribas, na região do Parque Nacional Serra das Confusões, onde também havia pinturas rupestres. Indícios que haveria um templo indígena no local. Crédito: Divulgação Professora Cláudia Cunha/ UFPI O Parque Nacional da Serra das Confusões, onde estava o esqueleto, foi criado em 1998, fica no sudoeste do Piauí e abrange 12 municípios. É um dos locais de natureza protegida do estado. Crédito: Otávio Nogueira wikimedia commons Mas a maior força arqueológica do Piauí é o Parque Nacional Serra da Capivara, cujas formações rochosas intrigantes já são uma atração por si só. Crédito: Artur Warchavchik - Wikimédia Commons O Parque da Capivara tem a maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano e Patrimônio Cultural da Humanidade (título concedido pela Unesco), com os mais antigos exemplares de pintura rupestre do continente. Crédito: Autor Desconhecido - Wikimédia Commons O Museu do Homem Americano fica no parque e tem reservas técnicas arqueológicas, paleontológicas, zoológicas e botânicas. E um vasto acervo em exposição. Crédito: Vagner Carvalheiro wikimedia commons O Parque Nacional das Sete Cidades também contém registros arqueológicos. A área é formada por savanas áridas e florestas de babaçu. E preserva recursos hídricos importantes numa região bastante seca. Crédito: deltafrut - Flickr wikimedia commons E uma das paisagens mais incríveis no Piauí fica no Delta do Parnaíba, na foz do Rio Parnaíba, entre Piauí e Maranhão. Formações de duna, mangues e ilhotas compõem um cenário semelhante aos Lençóis Maranhenses, que ficam na parte ocidental e são mais famosos. Crédito: MTur Destinos wikimedia commons O Piauí também tem áreas com cachoeiras de pequeno porte que são aprazíveis para passeios. As mais apreciadas ficam no município de União, que também abriga uma das culturas mais vigorosas na economia piauiense: a cana-de-açúcar. Crédito: reprodução TV Clube Outras forças econômicas no Piauí são: indústria química, têxtil (foto) e de bebidas; mineração de mármore, amianto, ardósia e, principalmente níquel (a segunda maior jazida desse mineral está no Piauí). Crédito: Ministério Público do Estado do Piauí A gastronomia piauiense também é parte da cultura do estado. E um dos destaques é a popular Cajuína, bebida sem álcool, feita a partir do suco de caju, com coloração amarelo-âmbar resultante da caramelização do açúcar natural da fruta. Crédito: Almanaque Lusofonista - Flickr A castanha de caju, por sinal, é um dos produtos de maior qualidade no estado. No Brasil, o Piauí só perde para o Ceará no montante do produto, que faz parte inclusive da pauta de exportações. Crédito: Imagem grátis de ivabalk por Pixabay A culinária piauiense é conhecida pelos temperos com base em pimenta de cheiro, coentro e cheiro verde. O principal prato típico é galinha à cabidela (ou galinha caipira), cozida com molho de especiarias e acréscimo de um pouco de sangue de galinha. Crédito: globoplay.globo.com Foi em 1607 que padres jesuítas oriundos de Portugal viajaram pela região entre Pernambuco e Maranhão e se estabeleceram no Delta do Parnaíba. O nome Piauí vem do tupi-guarani (etnia dos indígenas locais), com o significado de “rio das piabas”, um tipo de peixe da região. Crédito: Lopo Pizarro - Wikimédia Commons Em 1823, após a independência do Brasil, houve um confronto sangrento entre o povo da região e os portugueses, em busca da consolidação da autonomia: a Batalha do Jenipapo, na Vila de Campo Maior. Um monumento foi construído para marcar a memória dessa luta. Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons A bandeira do Piauí traz a data da Batalha (13/3/1823). O amarelo é da riqueza mineral; o verde é a esperança. E a estrela remete a Antares, que na bandeira nacional simboliza o Piauí. Crédito: E2m, Giro720 - Wikimédia Commons Como curiosidade extra, o Piauí é o estado brasileiro onde os casamentos duram mais tempo: 17,6 anos, em média. Ficou curioso para conhecer o Piauí? O estado tem dois aeroportos. O de Teresina opera voos nacionais e regionais. Foi aberto em 1967. Crédito: Alexandro Dias - Flickr Já o aeroporto internacional fica em Parnaíba, a 268 quilômetros de Teresina. Inaugurado em 1971, é uma porta de entrada para quem deseja conhecer o circuito formado pelo Delta do Parnaíba, na ponta do estado, próximo tanto do Ceará como do Maranhão. Crédito: Alexandro Dias - Wikimédia Commons Entre as celebridades piauienses, está a judoca Sarah Menezes, nascida em Teresina em 26/3/1990. Ela é a primeira mulher a conquistar medalha de ouro no Judô em Jogos Olímpicos (Londres, 2012). Crédito: www.instagram.com/menezessarah O saltador Kawan Pereira, nascido em Parnaíba em 17/6/2002, é outro talento do Piauí. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, também faturou o Ouro no Mundial Jr em 2021, em Kiev (Ucrânia). Crédito: Twitter @timebrasil Outra atleta premiada do Piauí é Cruz Nonata da Silva, Medalha de Prata nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, nos 5.000 e nos 10.000 metros. Crédito: Confederação Brasileira de Atletismo Mas o piauiense mais famoso é Whindersson Nunes. Nascido em Palmeira do Piauí em 5/1/1995, ele se projetou como youtuber e hoje também é comediante, ator e cantor. Crédito: Teca Lamboglia , wikimedia commons A capital do Piauí, Teresina, é a única do Nordeste que não tem praia. Fica a 343 km do litoral. Mas tem belezas naturais, histórias e culturais. Seu nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina. Crédito: Almanaque Lusofonista wikimedia commons Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente