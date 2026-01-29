Pequenos corpos, grandes mistérios: as luas que orbitam outros planetas

Além da Lua que acompanha a Terra, o Sistema Solar abriga inúmeros satélites naturais que orbitam outros planetas e desempenham papel fundamental na compreensão do espaço.

Essas luas apresentam grande diversidade de tamanhos, composições e comportamentos, revelando que não são apenas corpos secundários, mas elementos ativos na dinâmica planetária. Seu estudo ajuda a explicar a formação dos planetas, a origem dos sistemas orbitais e até a evolução do próprio Sistema Solar. Muitas dessas / Crédito: Imagem gerada por i.a