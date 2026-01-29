Natureza cria “elefante de pedra” e surpreende visitantes 15:32 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma formação rochosa localizada no sul da Islândia ganhou fama por sua aparência incomum. / Crédito: Hector John Periquin/Unsplash Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar. Crédito: Reprodução/Instagram @h0rdu Chamada de “Elephant Rock”, essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar. Crédito: Flickr - Thomas Quine A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha. Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante. Crédito: Reprodução/Instagram @h0rdur Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos. Crédito: Reprodução/YouTube A Ilha de Heimaey, lar do “Elephant Rock”, é a maior e única habitada do arquipélago. Crédito: Flickr - Thomas Quine A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn. Crédito: Domínio Público Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco. Crédito: Reprodução/YouTube Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras. Crédito: Reprodução/Instagram @h0rdur Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece. Crédito: Reprodução/One Piece Wiki “Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha. Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos. Crédito: Reprodução/Instagram @h0rdur O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia. Crédito: Reprodução/YouTube Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país. Crédito: Reprodução/YouTube O arquipélago é uma região de intensa atividade vulcânica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia. Crédito: Ursula Drake/Unsplash Uma das erupções mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação. Crédito: Domínio Público Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente