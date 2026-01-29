Mudança na medicina: por que 12 por 8 não é mais considerada pressão ideal 15:02 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia A diretriz foi endossada por três sociedades médicas: Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH). / Crédito: Reprodução/g1 Agora, valores entre 12 por 8 e 13,9 por 8,9 são considerados pré-hipertensão, exigindo atenção médica e mudanças no estilo de vida. Crédito: Rais Data - Flickr O alvo de tratamento também ficou mais rígido: todos os hipertensos devem manter a pressão abaixo de 13 por 8, padrão alinhado às diretrizes internacionais. Crédito: Reprodução/Freepik Esse limite independe de idade, sexo ou outras doenças — a meta anterior era abaixo de 14 por 9. Crédito: Wikimedia Commons/rawpixel.com A intenção é reduzir complicações como infarto, AVC e insuficiência renal. Crédito: Reprodução/Freepik Agora, passa a ser considerado hipertensão pacientes que registram medições acima de 14 por 9. Crédito: Reprodução/Freepik O documento aponta que a melhor forma de se medir é utilizando um aparelho tradicional, de braço, em um consultório médico. Crédito: Julia Taubitz/Unsplash Um novo documento lançado no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia mudou a forma de classificar e tratar a pressão arterial no Brasil. Crédito: Reprodução/Freepik Pela primeira vez, a diretriz incorpora o cálculo de risco cardiovascular (escore PREVENT), que avalia variáveis como obesidade, diabetes e colesterol para calcular o risco de incidentes em 10 anos. Crédito: Freepik/rawpixel.com O documento aponta que a melhor forma de se medir é utilizando um aparelho tradicional, de braço, em um consultório médico. Crédito: Julia Taubitz/Unsplash O método permite condutas mais personalizadas a depender de cada paciente. Crédito: Freepik Pela primeira vez, a diretriz incorpora o cálculo de risco cardiovascular (escore PREVENT), que avalia variáveis como obesidade, diabetes e colesterol para calcular o risco de incidentes em 10 anos. Crédito: Freepik/rawpixel.com A diretriz indica ainda adaptações do Sistema Único de Saúde (SUS), como, por exemplo, priorizar medicamentos já disponíveis na rede. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil O método permite condutas mais personalizadas a depender de cada paciente. Crédito: Freepik Outro trecho tem diretrizes para fases de vulnerabilidade feminina, como o acompanhamento a longo prazo necessário para quem teve hipertensão durante a gravidez. Crédito: Daniel Reche/Pixabay A diretriz indica ainda adaptações do Sistema Único de Saúde (SUS), como, por exemplo, priorizar medicamentos já disponíveis na rede. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil Também passa a ser recomendado medir a pressão antes da prescrição de anticoncepcionais. Crédito: Freepik Outro trecho tem diretrizes para fases de vulnerabilidade feminina, como o acompanhamento a longo prazo necessário para quem teve hipertensão durante a gravidez. Crédito: Daniel Reche/Pixabay O documento reforça a importância de controle de peso, redução de sal, alimentação saudável e prática de atividade física regular. Crédito: Reprodução/Freepik Também passa a ser recomendado medir a pressão antes da prescrição de anticoncepcionais. Crédito: Freepik Uma das recomendações inclui a chamada “Dieta DASH”, rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras. Crédito: Freepik O documento reforça a importância de controle de peso, redução de sal, alimentação saudável e prática de atividade física regular. Crédito: Reprodução/Freepik Frutas, verduras, laticínios magros (produtos derivados do leite), cereais integrais e carnes magras são recomendados. Crédito: Jerzy/Pixabay Uma das recomendações inclui a chamada “Dieta DASH”, rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras. Crédito: Freepik Por outro lado, gorduras saturadas, carnes gordurosas, grãos refinados e açúcar são desaconselhados pelo documento. Crédito: Luis Wilker WilkerNet/Pixabay Frutas, verduras, laticínios magros (produtos derivados do leite), cereais integrais e carnes magras são recomendados. Crédito: Jerzy/Pixabay Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 27,9% dos adultos brasileiros têm hipertensão. Crédito: Reprodução/Freepik Por outro lado, gorduras saturadas, carnes gordurosas, grÃ£os refinados e aÃ§Ãºcar sÃ£o desaconselhados pelo documento. Crédito: Luis Wilker WilkerNet/Pixabay Com a nova classificação, o desafio agora passa a ser transformar essas recomendações em prática clínica, especialmente no SUS, onde estão a maioria dos pacientes. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 27,9% dos adultos brasileiros têm hipertensão. Crédito: Reprodução/Freepik Com a nova classificação, o desafio agora passa a ser transformar essas recomendações em prática clínica, especialmente no SUS, onde estão a maioria dos pacientes. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente