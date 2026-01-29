Mônaco: pequena em território, gigante em luxo e fama mundial

País: Vaticano – Continente: Europa/ População: aproximadamente 800 habitantes/ Descrição: o menor país do mundo, o Vaticano é um enclave dentro de Roma, Itália, e é a sede da Igreja Católica. É governado pelo Papa e é conhecido por sua rica história artística e religiosa, incluindo a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina

Crédito: JEROME CLARYSSE por Pixabay