Jonny Greenwood concorre ao Oscar 2026 por “Uma Batalha Após a Outra” 09:42 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas e, na categoria “Melhor Trilha Sonora Original”, disputam a estatueta Jerskin Fendrix, por “Bugonia”; Alexandre Desplat, por “Frankenstein”; Max Richter, por “Hamnet”; Jonny Greenwood, por “Uma Batalha Após a Outra”; e Ludwig Göransson, por “Pecadores”. Forçado a confrontar o próprio passado, ele precisa enfrentar o Coronel Lockjaw, vivido por Sean Penn, seu antigo inimigo, após o sequestro de sua filha adolescente. Crédito: Divulgação No total, “Uma Batalha Após a Outra” recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias centrais como “Melhor Filme”, “Melhor Diretor”, “Melhor Roteiro Adaptado” e quatro indicações de atuação. Crédito: Divulgação / Warner Bros. Pictures No total, “Uma Batalha Após a Outra” recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias centrais como “Melhor Filme”, “Melhor Diretor”, “Melhor Roteiro Adaptado” e quatro indicações de atuação. Crédito: Divulgação / Warner Bros. Pictures O filme marca a sexta colaboração entre Jonny Greenwood, responsável pela trilha sonora, e o diretor Paul Thomas Anderson. Além disso, com esse trabalho, Greenwood chega à sua terceira indicação ao maior prêmio do cinema. 