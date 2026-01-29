Japão devolve pandas à China e tensão entre os países cresce; entenda 12:27 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Pela primeira vez em mais de 50 anos, o Japão ficará sem pandas gigantes. / Crédito: Randychiu/Wikimedia Commons O cenário escalou em novembro de 2025, após a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sugerir uma possível intervenção militar em defesa de Taiwan. Crédito: Reprodução de vídeo R7 A China exige retratação, alegando que o Japão violou o acordo de 1972, no qual Tóquio reconhecia Taiwan como parte inalterável do território chinês. Crédito: Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash Além da saída dos pandas, o clima de desgaste se reflete em alertas do governo japonês a turistas chineses, redução de voos entre os países e adiamento de eventos culturais. Crédito: Colton Jones/Unsplash Eles têm um “falso polegar” que facilita o manuseio de caules e chegam a dedicar cerca de 12 horas por dia a consumir até 38 quilos de bambu para suprir suas necessidades energéticas. Crédito: Adrian/Pixabay Esses animais vivem solitários na maior parte do tempo e usam vocalizações e marcas de cheiro para se comunicar. Crédito: Chester Ho/Unsplash Durante décadas, os pandas foram símbolo de espécies ameaçadas, mas esforços de conservação, criação de reservas naturais e reprodução em cativeiro ajudaram a aumentar a população. Crédito: Xiao Qi Ji/Wikimedia Commons Hoje, estima-se que existam pouco mais de 1.800 indivíduos na natureza, tornando cada nascimento um evento celebrado globalmente. Crédito: Yu Wang/Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente