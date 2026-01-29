Holandeses inventam perrengues na internet para afugentar turistas 11:02 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Moradores de uma pequena cidade costeira da Holanda criaram uma estratégia para reduzir o turismo excessivo durante os fins de semana. / Crédito: Pexels/Hans Heemsbergen Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta. Crédito: henry perks/Unsplash Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas. Crédito: Reprodução/YouTube A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas. Crédito: Wikimedia Commons/Ziko A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos. Crédito: Freepik Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas. Crédito: Logan Armstrong/Unsplash Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país. Crédito: Pixabay Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã. Crédito: Reprodução/YouTube Conhecida como “A Praia de Amsterdã”, fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verão. Crédito: Wikimedia Commons/G.Lanting A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros. Crédito: Reprodução/YouTube Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort. Crédito: Flickr - dronepicr O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida. Crédito: Marc Kleen/Unsplash Zandvoort também oferece outras atrações, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta área de dunas de areia e florestas que fica logo atrás da cidade. Crédito: Wikimedia Commons/Jiří Komárek O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural. Crédito: Wikimedia Commons/Ymblanter Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno. Crédito: Wikimedia Commons/Rudolphous A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais. Crédito: Wikimedia Commons/G.Lanting O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs. Crédito: Wikimedia Commons/G.Lanting Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente