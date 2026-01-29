Esqueleto que reúne ossos de sete pessoas causa espanto na Bélgica 12:22 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um achado arqueológico na antiga cidade de Pommerœul, na Bélgica, desafia o entendimento das práticas funerárias do passado e causou surpresa nos cientistas. / Crédito: reprodução/youtube Isso porque, nos anos 1970, a descoberta de um esqueleto deixou pesquisadores intrigados por conta de sua composição. Crédito: Chelms Varthoumlien Unsplash O esqueleto era composto por restos de pelo menos sete indivíduos de diferentes períodos históricos, misturado a sepulturas romanas. Crédito: reprodução/Antiquity Inicialmente tratado como romano, análises de radiocarbono revelaram que alguns ossos eram da época Neolítica, ou seja, muito mais antigo. Crédito: reprodução/Antiquity Um estudo detalhado confirmou que na verdade o esqueleto encontrado em Pommerœul era uma montagem de ossos de diferentes períodos históricos, incluindo o Neolítico e a era romana. Crédito: reprodução/Antiquity Cientistas sugerem que os romanos podem ter alterado enterros mais antigos ao ocupar o espaço ou montado intencionalmente o esqueleto com ossos locais e contemporâneos, criando um enigma arqueológico. Crédito: Petra Blahoutová por Pixabay A teoria mais aceita sugere que a montagem inicial foi feita por uma comunidade neolítica e modificada pelos romanos, possivelmente por respeito ou crenças supersticiosas. Crédito: Raffaele Giannetti - Wikimédia Commons O caso indicou que diferentes sociedades, mesmo separadas por milênios, interagiam simbolicamente por meio do legado deixado em seus enterros. Crédito: Miguel Á. Padriñán pexels O mistério segue inspirando estudos e debates, mas destaca um diálogo cultural entre eras distintas. Crédito: Peter Dargatz por Pixabay A história da humanidade é marcada por transformações profundas, desde a transição de caçadores-coletores para agricultores sedentários até a complexidade da sociedade globalizada de hoje. Saiba mais sobre cada um desses períodos! Crédito: Abdullah Geelah - Wikimédia Commons No Neolítico (cerca de 10.000 a.C.), houve a transição de comunidades nômades para sedentárias, com o desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais e criação de ferramentas avançadas, formando as primeiras aldeias. Crédito: mostafa meraji por Pixabay Com o surgimento da Idade dos Metais (4.000 a.C. – início da Idade Antiga), as sociedades passaram a usar cobre, bronze e ferro, facilitando a criação de armas e utensílios, o que impulsionou o comércio e a formação de cidades-estado. Crédito: Dirk Hoenes por Pixabay Durante a Idade Antiga (séculos VI a.C. – século V d.C.), civilizações como Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma marcaram avanços em arquitetura, filosofia, ciência e organização política. Crédito: - M.Lubinski /Wikimédia Commons O cristianismo surgiu e se espalhou pelo Império Romano, influenciando profundamente a sociedade. Crédito: Hugo Fergusson Unsplash Por sua vez, a Idade Média (séculos V – XV) ficou marcada foi um período de feudalismo e ruralização. As cruzadas, as universidades e o renascimento urbano foram alguns dos acontecimentos marcantes dessa época. Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons Na Idade Moderna (séculos XV – XVIII), o Renascimento, as Grandes Navegações e a Revolução Científica transformaram a visão de mundo e promoveram a globalização. Crédito: wikimedia commons Hugo Refachinho A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, transformou a produção e a sociedade, dando origem ao capitalismo. Crédito: dominio publico Por fim, a Idade Contemporânea (século XIX até os dias atuais), ficou marcada pelos avanços tecnológicos, lutas por direitos humanos e aceleração do progresso científico. Crédito: Reprodução Tudo isso culminou na sociedade digital atual, marcada pela conectividade global e desafios relacionados à sustentabilidade e ética no uso de novas tecnologias. Crédito: Bekki Luo - Flickr Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente