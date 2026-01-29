Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ele “bomba”: Ary Fontoura faz 93 anos com aplausos pela carreira na TV e pelo sucesso nas redes sociais

Ele “bomba”: Ary Fontoura faz 93 anos com aplausos pela carreira na TV e pelo sucesso nas redes sociais

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: Ary Fontoura Instagram

Crédito: Montagem/Reprodução @aryfontoura

Crédito: Wikimedia Commons/Humor Multishow

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar