Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil abriga a maior ilha fluvial do planeta

Brasil abriga a maior ilha fluvial do planeta

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: divulgação governo do tocantins

Crédito: divulgação prefeitura São Miguel do Araguaia

Crédito: Maciej Szczepańczyk wikimedia commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar