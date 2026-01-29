Arquitetura radical: casa isolada na montanha parece desafiar as leis da gravidade

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vÃ£o do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verÃ£o.

Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vão do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verão.

JÃ¡ as Dolomitas, PatrimÃŽnio Mundial da UNESCO, sÃ£o uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais.

Já as Dolomitas, Patrimônio Mundial da UNESCO, são uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais.

É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras.

É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras.

O Monte Cristallo Ã© uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na regiÃ£o do VÃªneto, prÃ³ximo Ã cidade de Cortina d’Ampezzo.

O Monte Cristallo é uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na região do Vêneto, próximo à cidade de Cortina d’Ampezzo.

O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais.

O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais.

A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes.

A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes.

No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e compensa o esforço físico exigido para chegar até lá.

No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e compensa o esforço físico exigido para chegar até lá.

O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras.

O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras.

O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, já precisou ser reconstruído.

O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, já precisou ser reconstruído.

Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida.

Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida.

Os materiais precisaram ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de “arquitetura da morte”.

Os materiais precisaram ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de “arquitetura da morte”.

Assim, a casa funcionou como um posto estratégico onde armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio.

Assim, a casa funcionou como um posto estratégico onde armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio.

Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural.

Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural.

Erguida em um local quase inacessível, tinha o objetivo de proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas.

Erguida em um local quase inacessível, tinha o objetivo de proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas.

Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico.

Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico.

O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso.

O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso.

A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das populares Dolomitas.

A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das populares Dolomitas.

Localizada a cerca de 2.700 metros de altitude, em meio aos grandiosos Alpes italianos, a Buffa di Perrero é uma construção que desafia a gravidade.

Uma casa no norte da Itália chamou a atenção na internet por ser uma das mais isoladas do mundo, acessível apenas por meio de cordas e restrita a alpinistas experientes.

Arquitetura radical: casa isolada na montanha parece desafiar as leis da gravidade

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.