Ariana Grande disputa Grammy por performance em Wicked

Ariana Grande chega ao Grammy deste domingo com apenas uma indicação individual na edição de 2026. A cantora concorre na categoria Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop por "Defying Gravity", ao lado de Cynthia Erivo, música do filme Wicked. / Crédito: reprodução/instagram Ao longo da carreira, Ariana soma cerca de 20 indicações ao Grammy e já venceu duas vezes, com Sweetener e "Rain on Me". Crédito: reprodução/instagram Além da disputa envolvendo a artista, Wicked também aparece concorrendo a Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual. Assim, o filme amplia sua presença no Grammy, enquanto Ariana disputa apenas a premiação ligada à performance vocal. Crédito: Reprodução Instagram /@wickedbrasil Ariana Grande não veio ao Brasil para a pré-estreia de "Wicked: Parte 2", marcada para São Paulo. Segundo a Universal Pictures, a ausência se deve a "empecilhos logísticos", que impediram o voo da cantora de decolar como previsto. Crédito: Divulgação/Universal Pictures "A empresa e a artista agradecem o carinho dos fãs e sua compreensão", informou o estúdio em nota oficial à época. Crédito: Divulgação/Universal Pictures Pelo Instagram, Ariana explicou que o avião privado que a traria "precisou de uma manutenção emergencial" e que tentou alternativas, "mas não conseguiria chegar a tempo". Ela lamentou bastante, pedindo desculpas ao público brasileiro. Crédito: Divulgação O evento, assim, seguiu com Cynthia Erivo, Jon M. Chu e Jonathan Bailey, além de participações de Jeniffer Nascimento, Larissa Manoela e artistas do musical. Conheça mais sobre Ariana! Crédito: reprodução/instagram Ariana Grande é cantora, compositora e atriz. Ela nasceu em 26 de junho de 1993, em Boca Raton, Flórida. Ariana começou sua carreira artística ainda criança, atuando em peças teatrais e produções da Broadway. Crédito: Reprodução/@arianagrande Sua primeira grande oportunidade veio com a série da "Brilhante Victória" (2010-2013), na qual interpretou Cat Valentine, personagem que se tornou tão popular que ganhou um spin-off, "Sam and Cat" (2013-2014). Apesar deste sucesso, Ariana sempre teve paixão pela música. Crédito: reprodução O álbum foi bem recebido pela crítica e pelo público, a estabelecendo como uma nova estrela do pop. Nos anos seguintes, Ariana lançou álbuns que a consolidaram, como "My Everything" (2014), que trouxe sucessos como "Problem", "Break Free" e "Bang Bang". Crédito: divulgação Entre os maiores sucessos dessa fase estão "No Tears Left to Cry", "God Is a Woman" e "7 Rings". Ariana é conhecida por sua voz poderosa e versátil, com um alcance vocal impressionante que a coloca entre as maiores vocalistas da atualidade. Crédito: flickr - Emma Seu disco "Positions" (2020) trouxe abordagem mais sedutora, reforçando sua versatilidade. Além de sua carreira musical, Ariana também se destaca por seus empreendimentos. Ela lançou sua própria linha de perfumes, produtos de beleza e colaborou com marcas renomadas. Crédito: reprodução @arianagrande Ariana é uma figura influente nas redes sociais, onde compartilha sua vida pessoal, opiniões e engajamento em causas sociais, como direitos LGBTQIAP+, igualdade de gênero e apoio a vítimas de tragédias. Crédito: reprodução @arianagrande Em sua vida pessoal, Ariana já esteve no centro de atenções por seus relacionamentos, incluindo um breve noivado com o comediante Pete Davidson e seu casamento com o agente imobiliário Dalton Gomez, de quem se separou em 2023. Crédito: reprodução/instagram No cinema, voltou a atuar em 2021, no filme "Não Olhe Para Cima", da Netflix, no qual interpretou a personagem Riley Bina. Crédito: reprodução/netflix No entanto, foi com o papel de Galinda, em "Wicked", que Ariana consolidou seu espaço como atriz. Não à toa, o longa ganhou a sequência citada, concorrendo ao Oscar e vencendo duas estatuetas – Melhor Design de Produção e Melhor Figurino. Crédito: divulgação/Universal Pictures