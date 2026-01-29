Anvisa amplia permissões para o uso de cannabis no Brasil; veja como fica 15:27 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Cannabis sativa no Brasil para fins medicinais e de pesquisa. " fetchpriority="high" width='820' height='460'> A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma regulamentação histórica que autoriza o cultivo de Cannabis sativa no Brasil para fins medicinais e de pesquisa. / Crédito: Kimzy Nanney/Unsplash A medida atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) feita em 2024 e representa uma mudança importante no marco regulatório. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Antes, a legislação autorizava apenas a manipulação, o registro e a venda de produtos à base de cannabis, obrigando a importação da planta ou de seus extratos, o que dificultava pesquisas científicas e encarecia o mercado. Crédito: Freepik/jcomp Com as novas normas, a produção deverá se limitar a plantas com teor de THC de até 0,3%, consideradas não psicotrópicas. Crédito: 7raysmarketing/Pixabay Além disso, todos os insumos usados no cultivo precisarão estar previamente registrados no Ministério da Agricultura. Crédito: Carlos Silva/Mapa Instituições de ensino e pesquisa, indústrias farmacêuticas e órgãos públicos poderão desenvolver estudos, desde que cumpram exigências rigorosas de segurança. Crédito: Alissa De Leva/Pixabay Algumas dessas exigências incluem a inspeção prévia das instalações, barreiras físicas e vigilância permanente. Crédito: Richard T/Unsplash Contudo, os produtos obtidos a partir desses projetos não poderão ser vendidos ou doados. Crédito: Julia Teichmann/Pixabay Também foram criadas regras específicas para associações de pacientes (pessoas jurídicas) que produzem derivados de forma exclusiva para seus associados. Crédito: CannabisVera/Pixabay Além disso, a cannabis passou a incorporar oficialmente a lista de substâncias sob “controle especial” no país. Crédito: Erin Stone/Pixabay Também fazem parte desta lista entorpecentes, psicotrópicos e precursores químicos. Crédito: Markus Spiske/Unsplash Especialistas afirmam que a nova regulamentação tende a destravar o desenvolvimento de medicamentos nacionais. Crédito: Domenico Marcozzi/Pixabay Um exemplo é que, com as novas regras, fica permitida a venda do canabidiol em farmácias de manipulação. Crédito: Reprodução/TV Globo Além da via oral e inalatória, foram liberadas as formas bucal, sublingual e dermatológica. Crédito: Freepik Pacientes com doenças debilitantes graves agora podem utilizar produtos com concentração de THC acima de 0,2% (antes restrito a casos terminais). Crédito: Freepik/jcomp Há ainda a expectativa de queda nos preços para pacientes e para o SUS, já que a produção nacional pode diminuir a dependência de importações e enfraquecer o mercado ilegal. Crédito: cytis/Pixabay Vale ressaltar que permanece proibido o plantio de cannabis para uso recreativo e pela população em geral. Crédito: Julia Teichmann/Pixabay Em relação à cannabis de Alto Teor — ou seja, com THC maior do que 0,3% —, o cultivo fica restrito exclusivamente a pesquisas científicas e ambientes experimentais. Crédito: Rex Medlen/Pixabay Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente