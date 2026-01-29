Alto teor nutritivo surpreende em simples sementes de abóbora 15:12 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia As sementes de abóbora, também chamadas de pepitas, são originárias das Américas, especialmente da região do México e América Central. / Crédito: Salil Kumar Mukherjee wikimedia commons As sementes de abóbora já eram consumidas por civilizações bem antigas, como os povos astecas e os maias. São muito nutritivas — 30 g de proteína a cada 100 g. Crédito: Pixabay Essas sementes também oferecem gorduras boas, fibras, magnésio e zinco. Por isso, são valorizadas tanto na alimentação quanto na medicina natural. Crédito: Imagem gerada por i.a Nos Estados Unidos e no México, são muito populares como lanche e em pratos tradicionais. No Brasil, também vêm ganhando espaço na culinária e em produtos naturais. Crédito: Imagem gerada por i.a Elas ajudam a regular o intestino por causa da fibra e são boas para o coração pelo teor de gorduras insaturadas. Também fortalecem o sistema imunológico graças ao zinco. Crédito: Imagem gerada por i.a Por conterem triptofano, um aminoácido, podem contribuir para um sono melhor e bom humor. Além disso, o magnésio colabora para o relaxamento muscular e controle da pressão. Crédito: Flipar Um dos benefícios mais citados é para a saúde da próstata, especialmente em homens. Também há estudos que relacionam seu consumo à melhora da saúde urinária de homens e mulheres. Crédito: Imagem gerada por i.a Essas sementes contêm antioxidantes, como a vitamina E, que combatem o envelhecimento celular. Ajudam a prevenir inflamações e proteger o organismo. Crédito: Imagem gerada por i.a São usadas torradas como petisco, adicionadas a saladas, pães e granolas. Podem ser usadas no preparo de bolos. E também batidas em vitaminas ou trituradas para enriquecer massas e molhos. Crédito: Imagem gerada por i.a As sementes também podem ser acrescentadas a receitas de biscoito. Inclusive com sucesso no formato de biscoitos de Halloween já que a abóbora tem simbologia no Dia das Bruxas. Biscoitos saborosos e divertidos. Crédito: Pixabay Óleo de semente de abóbora é extraído a frio e usado como suplemento e tempero. Tem sabor suave e pode ser usado em saladas ou finalizações de pratos. Crédito: Imagem gerada por i.a A versão crua conserva melhor os nutrientes, mas a torrada é mais apreciada no sabor. De qualquer forma, são um alimento versátil e saudável. Crédito: Flipar Quem segue dietas vegetarianas ou veganas costuma incluir pepitas por serem fonte vegetal de proteínas. Além disso, não contêm glúten e servem para quem tem restrições. Crédito: Imagem gerada por i.a Na indústria cosmética, o óleo é utilizado em loções e cremes por seu poder hidratante. Também é valorizado para cuidados com o cabelo e pele. Crédito: Imagem gerada por i.a O consumo moderado é recomendado, pois são calóricas. Um punhado por dia já é suficiente para obter benefícios sem exagerar nas calorias. Crédito: Imagem gerada por i.a As sementes devem ser bem mastigadas ou moídas para melhor absorção dos nutrientes. Podem ser guardadas em potes herméticos e locais secos. Crédito: Imagem gerada por i.a Você pode secar sementes retiradas da própria abóbora em casa. Após lavar e secar bem, pode torrar no forno com ou sem sal. Crédito: Imagem gerada por i.a Elas tambem pode ser adicionadas a sopas ou caldos, perfeitos para o inverno . Inclusive feitos da própria abóbora. Crédito: Pixabay E também são um ingrediente que reforça o poder nutricional de doces manjares e pudins se diversos tipos, combinando bem , por exemplo, com coco e morango. E sendo decorativas. Crédito: Imagem gerada por i.a Seu cultivo é simples em hortas, pois abóboras são plantas resistentes. Com isso, há incentivo ao aproveitamento integral do fruto. Crédito: Imagem gerada por i.a Ao escolher sementes para consumo, prefira as sem sal e sem aditivos. As versões orgânicas também são uma boa escolha para quem busca mais naturalidade. Crédito: Imagem gerada por i.a Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente