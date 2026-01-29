Achado raro: água-viva com 24 olhos intriga pesquisadores 13:42 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Após anos de pesquisa, cientistas revelaram a identificação de uma nova espécie de água-viva-caixa na Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong. / Crédito: Reprodução/YouTube Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha. Crédito: Reprodução Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante. Crédito: Reprodução Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos. Crédito: Reprodução O achado foi resultado de um trabalho sistemático realizado ao longo de três anos em tanques de camarões de água salobra da região. Crédito: Reprodução/YouTube Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe. Crédito: Reprodução/YouTube Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes. Crédito: Reprodução/YouTube O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas. Crédito: Reprodução/YouTube A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto. Crédito: Reprodução/YouTube Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas. Crédito: Wikimedia Commons/Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa. Crédito: Wikimedia Commons/Jan Bielecki O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão. Crédito: Reprodução Essas “pás” atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos. Crédito: Reprodução A identificação da espécie não foi acidental. Foram necessárias coletas sistemáticas ao longo de três verões nos tanques de camarão da reserva para confirmar a existência da nova espécie. Crédito: Reprodução/YouTube A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade. Crédito: Wikimedia Commons/Wpcpey Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto. Crédito: Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher. Crédito: Wikimedia Commons/JJ Harrison Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores. Crédito: Wikimedia Commons/Wpcpey Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente