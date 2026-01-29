“País divertido”: Ranking internacional confirma a fama da alegria brasileira

Em uma pesquisa internacional realizada pela US News & World Report, o Brasil conquistou a segunda posição entre os países considerados mais divertidos do mundo, destacando-se especialmente pelo clima de alegria associado à sua cultura.

O levantamento ouviu mais de 17 mil pessoas de diferentes regiões, reunindo percepções sobre estilo de vida, hospitalidade e experiências turísticas. O resultado confirmou uma imagem já conhecida por visitantes estrangeiros: a sensação de entusiasmo / Crédito: Prefeitura de Olinda /Wikimédia Commons