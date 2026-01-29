“Guerreiras do K-Pop” chega ao Grammy com chance de feito histórico 11:32 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia A animação “Guerreiros do K-Pop” vive um momento histórico ao dominar premiações e rankings musicais. A produção da Netflix já venceu o Golden Globe e o Critics Choice em 2026 e segue forte na disputa do Oscar e do Grammy – este, no dia 1º de fevereiro. / Crédito: Divulgação / Netflix Um dos destaques é a música Golden, interpretada pelo grupo fictício HUNTR/X, que concorre em categorias de prestígio, como Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo. Ainda concorre por “Melhor Canção Escrita para Mídia Visual” e “Melhor Gravação Remixada”. Crédito: Divulgação / Netflix Golden já liderou o Billboard Hot 100 por oito semanas, reforçando seu favoritismo. Se vencer Grammy e Oscar, igualaria um feito de “Aladdin”, de 1992. A Netflix já confirmou uma continuação do filme, com produção prevista para 2029. Crédito: Divulgação / Netflix “Guerreiras do K-Pop”, aliás, figurou entre os principais vencedores do Globo de Ouro 2026 ao conquistar os prêmios de Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, com “Golden”. A cerimônia ocorreu em janeiro, em Los Angeles. Crédito: Reprodução Youtube A produção da Sony/Netflix competia com as animações, como “Arco”, “Elio”, “A Pequena Amélie” e “Zootopia 2”. Já a canção vencedora superou faixas de filmes como “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Wicked: For Good”, “Pecadores” e “Train Dreams”. Crédito: Divulgação Desde a estreia na Netflix, em junho, “Guerreiras do K-Pop” alcançou status de fenômeno global. Em apenas duas semanas, o filme ultrapassou 33 milhões de visualizações, virou top 10 em 93 países e chegou à segunda posição no ranking mundial da plataforma. Crédito: Divulgação Posteriormente, a animação superou a marca de 500 milhões de visualizações, tornando-se o filme mais assistido da história do serviço. Crédito: Divulgação Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, “Guerreiras do K-Pop” acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, que conciliam a rotina de idols com a missão secreta de proteger o mundo de forças sobrenaturais. Crédito: Divulgação As vozes cantadas das protagonistas ficam a cargo de EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsáveis pelas interpretações musicais de Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens são dublados por Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo. Crédito: Reprodução Instagram /@ejae_k A música ocupa papel central na narrativa e foi integrada de forma direta à história. Esse resultado decorre da colaboração com produtores reconhecidos do K-pop, como Teddy Park e Lindgren, garantindo autenticidade sonora e amplo alcance internacional. Crédito: Divulgação A banda fictícia Huntr/X passou a dominar também as paradas musicais, superando inclusive grupos consagrados do K-pop. A trilha sonora de “K-Pop Demon Hunters” chegou a colocar oito músicas simultaneamente na Billboard Hot 100. Crédito: Divulgação “Golden” se tornou a principal canção do projeto e concentrou indicações e vitórias ao longo da temporada de premiações nos Estados Unidos. Crédito: Reprodução Youtube Maggie Kang afirmou que o maior desafio foi criar músicas que funcionassem tanto dentro da narrativa do filme quanto como faixas pop independentes, com potencial comercial. Segundo a diretora, a trilha precisava sustentar o conceito da história e, ao mesmo tempo, dialogar com o mercado musical. Crédito: Divulgação Ela revelou ainda que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até a definição final. A versão definitiva foi reconhecida por Kang ainda na base instrumental. Crédito: Reprodução Instagram /@ejae_k Durante as gravações, EJAE recebeu o incentivo para alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo. Crédito: Reprodução Youtube Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar “Golden” ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Crédito: Reprodução Youtube Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente