Tapioca: o alimento simples que se tornou um fenômeno popular

A tapioca, alimento de origem indígena que atravessou séculos e fronteiras regionais, tornou-se popular no Brasil nos últimos anos. / Crédito: Reprodução do Flickr MONIQUE STEFANI Produzida a partir da fécula da mandioca – também chamada de goma ou polvilho -, a tapioca nasceu como um preparo simples, resultado de técnicas tradicionais de manejo da raíz desenvolvidas pelos povos originários. Crédito: David Monniaux/Wikimédia Commons Com o tempo, essa iguaria se tornou símbolo do Nordeste brasileiro e, posteriormente, conquistou todo o país, consolidando-se como uma presença comum no café da manhã de milhões de brasileiros. Crédito: Reprodução do Flickr carla arena Embora faça parte da cultura alimentar do Brasil desde o período colonial, a tapioca ganhou uma nova faceta nas últimas décadas. Crédito: Kent Wang /Wikimédia Commons Antes vista como um alimento típico de regiões mais quentes, ela passou a ocupar espaço em centros urbanos de diversos estados do Brasil, impulsionada tanto pela praticidade quanto pelo interesse crescente por alimentos considerados mais naturais e sem glúten. Crédito: Reprodução do Flickr Marina Palmeira O que antes era restrito a mercados e feiras regionais hoje se encontra nas prateleiras de supermercados, padarias e cafés contemporâneos que exploram gastronomias diversas. Crédito: Reprodução do Flickr Cintia Souza A chegada da tapioca aos carrinhos de rua foi um dos marcos desse processo. Em praticamente todas as grandes cidades brasileiras é possível encontrar barraquinhas dedicadas exclusivamente ao preparo do alimento. Crédito: - Anizio (Olinda) da Silva /Wikimédia Commons Há quem prefira a versão minimalista, apenas a massa aquecida com manteiga ou queijo coalho, mas há também quem experimente combinações mais ousadas, como creme de avelã com frutas, frango com catupiry, camarão temperado ou misturas que beiram o gourmet. Crédito: YouTube/Amanda Pila Por não conter glúten, ela também ganhou destaque entre consumidores que apresentam restrições alimentares ou que preferem evitar o trigo. Crédito: Youtube/Duduxo Alimentos Além disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes perfis nutricionais, podendo ser extremamente calórica ou surpreendentemente leve, dependendo do recheio, faz com que a tapioca circule entre públicos variados, das pessoas que buscam perder peso às que desejam um lanche reforçado. Crédito: Reprodução do Youtube Muitas famílias brasileiras adotaram o hábito de consumi-la diariamente, e receitas caseiras passaram a circular com intensidade nas redes sociais, impulsionando ainda mais sua popularização. Crédito: Inespm /Wikimédia Commons É comum encontrar vídeos que ensinam técnicas para hidratar a goma, deixá-la mais macia, mais grossa, mais crocante ou até mesmo colorida, incorporando ingredientes como cúrcuma, beterraba e espinafre. Crédito: Youtube/ MasterChef Brasil O impacto da popularização da tapioca também se estende ao campo econômico. Para muitos trabalhadores informais, montar um carrinho de tapioca tornou-se uma oportunidade de sustento e empreendedorismo. Crédito: 36Lilis/Wikimédia Commons Outro aspecto relevante é como a tapioca conversa com a ideia de brasilidade. A mandioca é uma base de vários pratos tradicionais e representa uma herança direta da culinária indígena. Sua presença continua marcante em diferentes regiões do país. Crédito: Reprodução do Youtube A tapioca é um ingrediente extremamente versátil na culinária brasileira, capaz de transitar entre preparos doces e salgados com a mesma facilidade. A partir dela é possível fazer desde pudim e mingau, que aproveitam sua textura cremosa, até cuscuz e bolos, nos quais a massa ganha leveza e sabor característico. Crédito: Reprodução do Youtube Sorvetes e palitos coloridos de tapioca são outras guloseimas feitas a partir desse alimento. Crédito: Midori/Wikimédia Commons Sua adaptabilidade permite inúmeras combinações, tornando-a presença constante em receitas simples do dia a dia e também em criações mais elaboradas. Crédito: Reprodução do Youtube Crédito: Reprodução do Youtube