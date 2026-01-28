Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora 13:27 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia na Malásia peninsular. " fetchpriority="high" width='820' height='460'> Esse patógeno altamente letal foi identificado pela primeira vez no fim dos anos 1990, na Malásia peninsular. / Crédito: Freepik/kjpargeter O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos. Crédito: Hans Veth/Unsplash O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte. Crédito: Pixabay Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19. Crédito: Ömer Faruk Yıldız/Unsplash Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta. Crédito: Engin Akyurt/Pixabay Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19. Crédito: Ömer Faruk Yıldız/Unsplash Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória. Crédito: Divulgação Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta. Crédito: Engin Akyurt/Pixabay Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999. Crédito: Aditya Kabir /Wikimédia Commons Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória. Crédito: Divulgação A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas. Crédito: Mufid Majnun/Unsplash Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999. Crédito: Aditya Kabir /Wikimédia Commons A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas. Crédito: Mufid Majnun/Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente