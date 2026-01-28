Santa Catarina lidera produção de moluscos bivalves no Brasil 12:32 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Governo Federal mostram que Santa Catarina lidera um importante aspecto da economia do país. O estado tem duas cidades (Palhoça e Penha) nas primeiras colocações, entre as maiores produtoras de moluscos bivalves do Brasil. / Crédito: Imagem de Anna Ventura por Pixabay O primeiro lugar ficou com o município de Palhoça, que produziu 1.884,90 toneladas de mexilhões. Penha, por sua vez, alcançou a marca de 1.021 toneladas, ficando na segunda colocação. Crédito: Tolvo - wikimedia commons Dados divulgados em 2024 e 2025 pela imprensa mostram que Penha registrou 1.021 toneladas de mexilhões e 30 toneladas de algas marinhas cultivadas, conforme estatísticas do Ministério da Pesca e Aquicultura. Crédito: Flickr/S. Rae Santa Catarina possui monitoramento regular da qualidade das águas e dos moluscos que são cultivados. O objetivo é garantir que o mercado consumidor tenha um produto de qualidade de origem comprovada. Crédito: Flickr/John Turnbull Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Epagri/Cedap, Santa Catarina responde por cerca de 95% da produção nacional de moluscos bivalves (principalmente ostras, mexilhões e vieiras). Outros estados com participação menor incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Espírito Santo. Crédito: Divulgação No Estado, existe o Programa Estadual de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves. Sendo um dos procedimentos de gestão e controle sanitário da cadeia produtiva, dando garantia e segurança para os produtores e consumidores. Crédito: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay O Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal realiza atividades que visam a proteger e manter a condição sanitária dos moluscos. Crédito: - Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay Esse Departamento também foca no monitoramento, que fortalece o setor e visa proteger a população que consome os produtos por eles gerados. Crédito: Divulgação/IED-BIG Desse modo, quinzenalmente a Cidasc coleta amostras de água e moluscos. Elas são examinadas em laboratórios para saber se estes moluscos possuem toxinas ou microorganismos causadores de doenças. Crédito: Imagem de GonzaKnox por Pixabay As toxinas são produzidas por algas ou microorganismos que geralmente estão presentes na água. Os resultados são utilizados nos programas de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) das indústrias beneficiadoras de moluscos. Crédito: Imagem de Светлана por Pixabay A Cidasc realiza a fiscalização da inspeção em estabelecimentos que recebem e abatem animais de diferentes espécies e que industrializam produtos de origem animal. Também são fiscalizadas as indústrias que recebem leite, pescados, carnes, produtos das abelhas, ovos para beneficiamento ou industrialização. Crédito: Henry Perks/ Unsplash A concha dos bivalves é em primeira análise semelhante à dos braquiópodes, uma vez que é constituída por duas valvas. A principal diferença reside no fato de, nos braquiópodes, as duas valvas serem desiguais (inequivalves), mas simétricas em relação a um plano médio imaginário. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis A concha dos bivalves é em primeira análise semelhante à dos braquiópodes, uma vez que é constituída por duas valvas. A principal diferença reside no fato de, nos braquiópodes, as duas valvas serem desiguais (inequivalves), mas simétricas em relação a um plano médio imaginário. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis Os bivalves são moluscos exclusivamente aquáticos que apresentam concha formada por duas partes articuladas. Essas partes se mantêm fechadas sobre o corpo do animal devido à presença de músculos potentes. Crédito: Imagem de Michael por Pixabay Os bivalves são moluscos exclusivamente aquáticos que apresentam concha formada por duas partes articuladas. Essas partes se mantêm fechadas sobre o corpo do animal devido à presença de músculos potentes. Crédito: Imagem de Michael por Pixabay Aquicultura é a ciência que estuda técnicas de cultivo não só de peixes, mas também de crustáceos (como o camarão e a lagosta), de moluscos (como o polvo e a lula), de algas e de outros organismos que vivem em ambientes aquáticos. Crédito: Flickr/MAITE ELORZA Aquicultura é a ciência que estuda técnicas de cultivo não só de peixes, mas também de crustáceos (como o camarão e a lagosta), de moluscos (como o polvo e a lula), de algas e de outros organismos que vivem em ambientes aquáticos. Crédito: Flickr/MAITE ELORZA Mexilhão, embora pertencente a grupos filogeneticamente muito distintos, têm como características comuns ao apresentarem conchas alongadas e assimétricas e estarem presas ao substrato por um feixe filamentoso (o bisso). Crédito: Wilson44691/Wikimédia Commons Mexilhão, embora pertencente a grupos filogeneticamente muito distintos, têm como características comuns ao apresentarem conchas alongadas e assimétricas e estarem presas ao substrato por um feixe filamentoso (o bisso). Crédito: Wilson44691/Wikimédia Commons As vieiras são moluscos bivalves marinhos da família Pectinidae. Encontram-se em vários oceanos, sobretudo na América do Norte, norte da Europa, e Japão, sendo bastante apreciadas como alimento refinado. Crédito: - Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis As vieiras são moluscos bivalves marinhos da família Pectinidae. Encontram-se em vários oceanos, sobretudo na América do Norte, norte da Europa, e Japão, sendo bastante apreciadas como alimento refinado. Crédito: - Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis Amêijoa é a designação comum dada a várias espécies de moluscos bivalves da ordem Veneroida, pertencentes às famílias Lucinidae, Cardiidae e Veneridae. No Brasil, elas são mais frequentemente conhecidas por marisco-pedra, massunim, sarnambi ou berbigão. Crédito: Imagem de GonzaKnox por Pixabay AmÃªijoa Ã© a designaÃ§Ã£o comum dada a vÃ¡rias espÃ©cies de moluscos bivalves da ordem Veneroida, pertencentes Ã s famÃlias Lucinidae, Cardiidae e Veneridae. No Brasil, elas sÃ£o mais frequentemente conhecidas por marisco-pedra, massunim, sarnambi ou berbigÃ£o. Crédito: Imagem de GonzaKnox por Pixabay Ostra é o nome comum usado para designar um número de grupos diferentes de moluscos que crescem, em sua maioria, em águas marinhas ou salobras. Elas pertencem à ordem Ostreoida, família Ostreidae, têm um corpo mole, protegido dentro de uma concha altamente calcificada. Crédito: Flickr/MAITE ELORZA Ostra Ã© o nome comum usado para designar um nÃºmero de grupos diferentes de moluscos que crescem, em sua maioria, em Ã¡guas marinhas ou salobras. Elas pertencem Ã ordem Ostreoida, famÃlia Ostreidae, tÃªm um corpo mole, protegido dentro de uma concha altamente calcificada. Crédito: Flickr/MAITE ELORZA Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente