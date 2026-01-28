Residência de antigo rei da Inglaterra é revelada em obra de arte

O primeiro rei do Reino da Inglaterra foi Etelstano (foto). Ele foi rei de Mércia de 924 até 927, quando conquistou todos os demais reinos. Ele foi rei da Inglaterra até 1939, quando morreu. Não teve filhos e, então, assumiu o seu irmão, Edmundo I, que ficou até 946.

Crédito: Domíno Público - Wikimédia Commons