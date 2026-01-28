Primeiro automóvel moderno surgiu em 1886 e mudou a história da mobilidade 12:22 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Hoje, os carros com designs modernos e tecnologia fazem parte do cotidiano da vida de muita gente, mas você sabe como surgiram os automóveis? E o que o 3 de julho tem a ver com isso? Confira agora no FLIPAR! / Crédito: Pexels por Pixabay A história do automóvel remonta ao final do século 18 e atravessa mais de dois séculos de desenvolvimento tecnológico. Crédito: pexels Brandon Os primeiros conceitos de veículos automotores surgiram no final do século 18, com inventores como Nicolas-Joseph Cugnot, que construiu o primeiro veículo movido a vapor em 1769. Crédito: wikimedia commons Camster Embora prático, o veículo de Cugnot era impraticável devido ao seu grande peso e baixa eficiência. Era basicamente um trator militar rudimentar que alcançava uma velocidade de cerca de 4 km/h. Crédito: wikimedia commons Vitold Muratov Só no dia 3 de julho de 1886, o engenheiro alemão Karl Benz idealizou aquele que foi considerado o primeiro automóvel moderno projetado para ser movido a vapor, o Benz Patent-Motorwagen. Crédito: wikimedia commons Fronteras O triciclo movido a gasolina marcou um ponto de virada, abrindo caminho para uma nova era de transporte individual. Crédito: wikimedia commons/domínio público As décadas seguintes testemunharam um festival de inovação no mundo automotivo. Inventores e fabricantes da época competiam para aperfeiçoar a tecnologia do motor, o design dos veículos e a experiência de dirigir. Crédito: wikimedia commons/domínio público Figuras como Gottlieb Daimler, Henry Ford (foto) e Ransom E. Olds surgiram como líderes da indústria, impulsionando a produção em massa e tornando os automóveis mais acessíveis ao público em geral. Crédito: wikimedia commons/Hartsook Henry Ford introduziu a linha de montagem em suas fábricas em 1913, o que permitiu a produção em larga escala do Modelo T, que extremamente popular devido ao seu preço acessível. Crédito: flickr Richard Durante as décadas seguintes, a indústria automotiva continuou a evoluir rapidamente. Os anos 1920 e 1930 viram o surgimento de novos estilos de carroceria, motores mais potentes e inovações como freios hidráulicos e suspensões independentes. Crédito: Thomas Rüdesheim por Pixabay Já nessa época, o automóvel simbolizava liberdade, independência e status social, tornando-se um objeto de desejo para muitos. Crédito: flickr Bernard Spragg Nos anos 1960 e 1970, questões de segurança e meio ambiente começaram a ganhar destaque. A introdução de regulamentos governamentais levou ao desenvolvimento de tecnologias como cintos de segurança, airbags e controles de emissões. Crédito: pexels freestocks.org Na década de 1980, os avanços na eletrônica automotiva transformaram os carros em máquinas mais sofisticadas, com sistemas de controle eletrônico de motores, freios ABS e, eventualmente, sistemas de navegação GPS. Crédito: domínio público/wikimedia commons O fim do século 20 e início do século 21 trouxeram um foco renovado na eficiência energética e na sustentabilidade. Crédito: Oli Woodman Unsplash O Toyota Prius, lançado em 1997, foi o primeiro carro híbrido produzido em massa, combinando um motor a gasolina com um motor elétrico para melhorar a eficiência de combustível. Crédito: wikimedia commons Mytho88 Nos anos 2010, os veículos elétricos começaram a ganhar popularidade, impulsionados por avanços em tecnologia de baterias e preocupações com as mudanças climáticas. Crédito: CHUTTERSNAP Unsplash Empresas como a Tesla se tornaram pioneiras na produção de carros elétricos de alta performance. Crédito: Tesla Fans Schweiz/Unsplash Atualmente, a indústria automotiva está em meio a outra transformação significativa com o desenvolvimento de veículos autônomos, ou seja, que não necessitam de um motorista humano. Confira outros modelos que foram importantes para a história dos automóveis! Crédito: Waymo / divulgação Volkswagen Fusca (1938): Projetado para ser um carro "do povo" acessível e confiável, o Fusca se tornou um símbolo global, vendendo mais de 22 milhões de unidades ao longo de sua produção. Crédito: divulgação Mini Cooper (1959): Criado pela British Motor Corporation, o Mini foi inovador por seu design compacto e economia de combustível, além de se tornar um ícone da cultura pop dos anos 1960. Crédito: wikimedia commons DeFacto Jaguar E-Type (1961): Conhecido por seu design elegante e desempenho, o E-Type é frequentemente citado como um dos carros mais bonitos já fabricados e um símbolo do luxo e esportividade britânica. Crédito: wikimedia commons DeFacto Porsche 911 (1963): Um ícone alemão que definiu o conceito de carro esportivo por décadas, o 911 é admirado por seu design atemporal, desempenho excepcional e manuseio preciso. Crédito: wikimedia commons Matti Blume Nissan Leaf (2010): Um dos primeiros veículos elétricos de massa, o Leaf ajudou a popularizar os carros elétricos e a estabelecer a viabilidade dos veículos elétricos acessíveis para o mercado global. Crédito: wikimedia commons Mariordo Tesla Model S (2012): Este sedã elétrico de luxo popularizou os veículos elétricos, oferecendo uma combinação de autonomia longa, desempenho de alto nível e tecnologia avançada, incluindo a capacidade de direção autônoma. Crédito: wikimedia commons Alexander-93 Crédito: wikimedia commons Alexander-93