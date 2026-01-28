Pra quem não viu: Zebra é avistada sem listras e com bolinhas 14:22 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma zebra com bolinhas em vez de listras na pele causou muita curiosidade e viralizou recentemente na web. O animal foi visto na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, na África. / Crédito: Reprodução Instagram fotógrafo Frank Liu Especialistas explicaram que a zebra – um filhote – tem uma condição genética rara chamada pseudomelanismo, mutação que causa padrão anormal em sua pelagem. Crédito: Reprodução Instagram fotógrafo Frank Liu A surpresa foi grande porque as zebras são caracterizadas justamente pelas listras – a sua principal marca. E as listras cumprem, além do visual, uma série de funções. Crédito: pixabay As listras são uma forma de confundir predadores, uma camuflagem eficiente em certos momentos, um mecanismo de termorregulação e um recurso para afastar insetos. Crédito: Flipar Nativas da África do Sul e Central, as zebras habitam as savanas. Mas podem ser vistas em zoológicos do mundo inteiro. E sempre chamam atenção pela beleza da pele. São uma sensação entre as crianças. Crédito: PeetyPablo wikimedia commons Elas sao mamiferos herbívoros da familia equídeos (cavalos, burros, asnos, pôneis). Mas diferentemente de seus parentes mais próximos, cavalos e burros, zebras não são domesticáveis. Quem tentou ficou frustrado. Crédito: TomFawls wikimedia commons Foi o caso do zoólogo Lionel Walter Rothschild, que colocou um grupo de zebras para puxar carroças até o Palácio de Buckingham, na Inglaterr do fim do século 19. Não deu certo, pois elas têm temperamento arisco e agressivo. E não se prestam para domesticação. Crédito: Domínio público As zebras, portanto, são animais selvagens. Daí a preocupação quando, recentemente, uma zebra escapou do zoológico na Coreia do Sul e entrou numa área residencial. Crédito: Reprodução redes sociais Foi na capital Seul. A zebra ficou andando e correndo pelas ruas durante cerca de três horas após sair do Seoul Children’s Grand Park. Às vezes andava lentamente e de repente saía correndo. Crédito: Flipar O Seoul Children’s Grand Park é um complexo de lazer no bairro de Gwangjin-gu, que tem trilhas, colinas, parque de diversões e o zoológico, onde as zebras estão entre as espécies em exibição. Crédito: Integral wikimedia commons A zebra que fugiu do zoo se chama Sero, que significa ‘vertical’ em coreano. Foi um susto para quem circulava pelas ruas e, de repente, se via diante de um animal selvagem. Crédito: Reprodução redes sociais Equipes de resgate foram chamadas para levar a zebra de volta ao zoológico e tiveram que disparar um dardo tranquilizante para que ela ficasse parada Crédito: Reprodução redes sociais A equipe se manteve a uma certa distância para fazer o disparo em segurança. Após ser atingida pelo dardo, a zebra ficou tonta e os agentes puderam se aproximar. Crédito: Reprodução redes sociais A zebra, então, caiu sobre a calçada, na esquina, sob efeito do medicamento. E a equipe pôde imobilizá-la para levá-la de volta ao zoológico. Crédito: Reprodução redes sociais Há três espécies de zebras no mundo: a zebra-da-planície, a zebra-de-grevy (foto) e a zebra-da-montanha. Crédito: Mara1 wikimedia commons A de grevy é a maior, com altura de até 1,5m e peso de 450 kg. A da planície (foto) pode medir até 1,3m de altura e pesar 350 kg. E a da montanha é a menor: 1,2m e 270 kg. Crédito: Joachim Huber - wikimedia commons Na animação, Marty – personagem de "Madagascar" – é uma zebra das planícies, nativa desde a Etiópia até a África do Sul. Marty ganhou popularidade entre a garotada. Crédito: Divulgação Geralmente, as zebras vivem em grupos chamados de haréns com 1 macho e 6 fêmeas em média. São animais que não costumam andar solitários. Crédito: Dan Lundberg - wikimedia commons A gestação da zebra dura de 360 a 396 dias. O potro cresce rapidamente, atinge a puberdade aos 22 meses e já pode disputar com outras zebras aos 4 anos de idade. Crédito: Stadtverwaltung Delitzsch wikimedia commons