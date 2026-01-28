Pra quem não viu: urso invade piquenique e mulher se finge de estátua para salvar criança 16:32 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um caso ocorrido em 2023 serviu de exemplo sobre como uma reação correta garante a sobrevivência em áreas turísticas povoadas por animais selvagens. Um urso-negro invadiu o piquenique de uma família no México. Foi no dia 25 de setembro e o vídeo chamou atenção nas redes sociais. / Crédito: Reprodução TV Globo O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, em Monterrey, no nordeste do México. Crédito: Tereso Hernández wikimedia commons Essa região tem ursos-negros espalhados, pois trata-se do habitat natural dessa espécie. Crédito: MaskedLynx - wikimedia commons Uma mulher com o filho ficou quieta sem esboçar qualquer reação e cobriu o rosto da criança, enquanto o urso comia o lanche. Crédito: Reprodução TV Globo O animal subiu na mesa e devorou tacos, enchiladas e outros quitutes levados pela família. Crédito: Reprodução TV Globo A família comentou que o melhor é parar de levar comida ao parque, para não atrair animais. Crédito: Reprodução TV Globo O urso-negro, também conhecido como baribal, é uma espécie norte-americana, encontrada do Alasca ao Norte do México. Crédito: Domínio público Esse urso alcança 2,20 m de comprimento, 1,10 m de altura na cernelha e 360 kg de peso. Crédito: Domínio público O urso negro geralmente vive geralmente até 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos Crédito: Judy Gallagher wikimedia commons A mulher foi esperta ao manter calma e não demonstrar medo. O urso não ameaçou ninguém e foi embora após a comilança. Crédito: Reprodução TV Globo Nessas horas, não adiantaria nem correr, pois os ursos dessa espécie alcançam uma velocidade de até 50 km/h. Crédito: Jitze Couperus wikimedia commons Apesar do nome, o urso-negro também pode ter pelagem marrom, bege ou branca. Crédito: Domínio público Além de correr, ele também é considerado um bom nadador. Crédito: Domínio público Esse urso raramente se alimenta de grandes animais. Ele prefere frutos, nozes, gramíneas, além de peixes e pequenos mamíferos. Crédito: Domínio público O urso-negro já é conhecido pelo hábito de vasculhar resíduos deixados por humanos. Crédito: Rick Cooper - wikimedia commons O Parque Ecológico Chipinque – San Pedro Garza Garcia – fica no Vale de San Ángel,em Monterrey Crédito: Hebert Noe - wikimedia commons O Parque tem trilhas para caminhadas onde as pessoas são orientadas a não interagir com os animais. Apenas contemplar a Natureza. Crédito: o Hernández wikimedia commons No site oficial do Parque a presença de animais silvestres, para o convívio com os visitantes, é destacada como um dos fatores positivos do passeio. E a principal foto sobre a fauna é justamente do urso-negro. Crédito: Divulgação O portal do parque exalta a biodiversidade informando que a área tem 52 espécies de flora e fauna nativas com risco de extinção, o que exige responsabilidade no trato com a natureza. Crédito: panza-rayada wikimedia commons O parque ecológico também tem mirantes de onde se veem paisagens panorâmicas da cidade de Monterrey. Crédito: secure.flickr.com/photos/italintheheart/ - Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente