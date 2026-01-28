Pra quem não viu: Piloto morre no voo e copiloto salva todos a bordo 17:42 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um piloto da companhia egípcia Sky Vision Airlines morreu durante um voo e o copiloto teve que fazer um pouso de emergência num percurso entre África e Ásia. / Crédito: Divulgação O voo NE-130 tinha saído do aeroporto do Cairo (foto), no Egito, e iria para a cidade de Taif, na Arábia Saudita. Crédito: Reprodução do site .pinterest.com/pin/ O episódio, que assustou os passageiros, aconteceu no dia 12/6/2024 e foi divulgado dias depois pela mídia. O FLIPAR mostrou na ocasião e republica para quem não viu. Crédito: Divulgação O site The Aviation Herald, que registra incidentes aéreos no mundo inteiro, conta que o co-piloto avisou aos passageiros pelo sistema de som que o comandante havia morrido e, por isso, seria necessário desviar a rota e aterrissar. Crédito: Reprodução X Um diretor da Sky Airlines explicou que o aviso foi necessário para que não houvesse pânico quando as pessoas percebessem a mudança do percurso (que costuma ser exibido durante o voo). Crédito: StockSnap/Pixabay O avião onde o incidente aconteceu é um Airbus A320. O modelo foi usado em voos no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos, mas, depois que a empresa encerrou a atividade, o avião seguiu para empresas estrangeiras. Crédito: Reprodução YouTUbe Aviões e Músicas O diretor da Skylines disse que o comandante que sofreu mal súbito havia se submetido a um exame médico em março de 2024. Crédito: Pixabay A Sky Vision Airlines é uma companhia aérea privada egípcia que começou a operar em 2023 e tem sede no Cairo , Egito . Crédito: Divulgação A empresa faz voos regulares e fretados do Egito. Planeja se concentrar no mercado de fretamento na África e no Oriente Médio e, a longo prazo, tem planos de usar aviões A330s para fazer destinos mais distantes na Ásia Crédito: Divulgação A distância entre o Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz (foto), em Jeddah , e o aeroporto internacional de Al Taif é de 228 km. Crédito: Ammar shaker wikimedia commons Jeddah, também chamada no Brasil de Gidá, fica no litoral do Mar Vermelho e abriga o maior porto do país. Crédito: Gregor Rom - wikimedia commons É considerada a capital comercial da Arábia Saudita e a mais rica cidade do Oriente Médio e da Ásia Ocidental. Uma torre de 1.008 metros de altura, a mais alta do mundo, é um dos cartões postais da cidade. Crédito: Divulgação Jeddah tem cerca de 4 milhões de habitantes e é a segunda maior cidade da Arábia Saudita (perdendo apenas para a capital Riad) Crédito: Mohammad Waqas Ahmad wikimedia commons Em 2014, o centro histórico de Jeddah, que inclui o monumento Porta para Meca, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Crédito: Tahir mq wikimedia commos Taif – ou Taife – é uma cidade de 580 mil habitantes, a uma altitude de 1.879 metros, que fica na região de Meca. Ou seja, uma área que costuma receber peregrinos muçulmanos vindos de diversas partes do mundo. Crédito: budakkelantan/ - wikimedia commons Isso porque a peregrinação a Meca tem que ser feita, pelo menos uma vez na vida, por todos os seguidores do Islamismo que tenham condições financeiras e de saúde para a viagem. Crédito: MrJoker07 wikimedia commons O portal FlightRadar24, que monitora os voos pelo mundo, publicou a trajetória do avião da Sky Vision Airlines que foi percorrida no incidente em que o piloto morreu. Crédito: Reprodução/FlightRadar24 Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente