Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisadores encontram estrutura ‘chultún’ em sítio arqueológico maia

Pesquisadores encontram estrutura ‘chultún’ em sítio arqueológico maia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).

Crédito: Imagem de Roberto Lee Cortes por Pixabay

Crédito: ETOPO1/Wikipedia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar