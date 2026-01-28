Pesquisadores encontram estrutura ‘chultún’ em sítio arqueológico maia

Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava numa caverna no Parque Nacional da cidade de Tulum, um sítio arqueológico bem prreservado.

/ Crédito: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).