Pesquisadores encontram estrutura ‘chultún’ em sítio arqueológico maia 13:32 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava numa caverna no Parque Nacional da cidade de Tulum, um sítio arqueológico bem prreservado. / Crédito: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH). A estrutura chamada ‘chultún’ mede oito metros de diâmetro por oito de profundidade. Pode ter sido construída entre os anos 1250 e 1520 . E, depois do uso original para armazenar água, pode ter servido para rituais, pois os pesquisadores acharam ossos humanos e pedras queimadas. Crédito: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH). Cavernas são locais ricos para as pesquisas arqueológicas. Recentemente, cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França. Crédito: Divulgação Universidade de Borgonha Os cientistas da Universidade de Borgonha, na França, disseram que as pegadas remontam a 168 milhões de anos atrás e estão bem preservadas, inclusive com garras dos animais. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores dinossauros do mundo. Crédito: Reprodução rede social Rémi Flament Photographie Cavernas e os seus arredores também provocam um grande interesse dos leigos. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas ao redor do mundo. Crédito: Imagem de Roberto Lee Cortes por Pixabay A Veryovkina, localizada no Maciço Arabika, na República russa da Abkhazia, é a caverna mais profunda medida na Terra até hoje. Ela foi descoberta em 1968, mas só em 2018 foi explorada até o seu ponto mais baixo, após décadas de expedições. Em sua entrada, existem duas montanhas, a Fortaleza e a Paraguas, numa zona remota e de difícil acesso. Crédito: Petr Lyubimov/Wikipedia Espeleólogos russos da cidade de Krasnoyarsk descobriram a caverna em 1968 até atingir a profundidade de 115 metros. em 1986, um novo grupo vindo de Moscou e liderado por Oleg Parfenov conseguiu atingir a notável profundidade de 440 metros. Crédito: ETOPO1/Wikipedia Uma série de novas incursões do grupo Speleo di Perovo, a partir de 2015, determinou que a caverna era mais profunda. Assim, atingiu repetidamente o recorde de 2.212 metros em março de 2018, e registrou um sistema de túneis subterrâneos de mais de 6.000 metros. Elas conseguiram verificar que a seção de entrada desta caverna mede 3 metros por 4 metros. Em 1968, ela recebeu o nome de S-115, que mais tarde foi substituída por P1-7. Crédito: Reprodução/BBC Reels Decidiram, então, homenagear o espeleólogo e mergulhador de cavernas Alexander Verëvkin e rebatizaram a caverna em 1986. Ele morreu em 1983 enquanto explorava um sifão na caverna Su-Akan, localizada no maciço Sary-Tala, atual Kabardino-Balkaria, no sul da Rússia. As cavernas são formações que atiçam a curiosidade. E que podem ter peculiaridades bem intrigantes. Veja cavernas e grutas incríveis espalhadas pelo mundo. Crédito: Ky MacPherson - wikimedia commons Mammoth ( EUA) – A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky. Crédito: Bruce Cage - Flickr A caverna de Mammoth tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta. Crédito: Margaret River - Flickr Reed Flute Cave (China) – Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos. Crédito: Imagem de Tracey Wong por Pixabay A caverna é composta por pedras calcárias naturais e é repleta de estalactites, estalagmites e formações rochosas incomuns, moldadas pela ação da água e a erosão. Luzes multicoloridas dão um tom fantástico à gruta gigantesca. Crédito: Imagem de Mao Mao por Pixabay Sistema Ox Bel Ha (México) – Fica no estado de Quintana Roo e é uma caverna subaquática com 346 metros de largura. Crédito: outube Canal David Dusek Pesquisadores conseguiram descobrir uma conexão entre dois grandes sistemas (Sac Actún e Dos Ojos). E a água é tão clara que permite visualizar as formações que estão submersas. Crédito: Reprodução Facebook Waitomo Glowworm (Nova Zelândia) – Essa caverna atrai visitantes há mais de 120 anos. Foi descoberta por indígenas sob o campo de King Country, uma das principais regiões agrícolas do país. Crédito: Toribio Jesus Rivera - Flickr A caverna tem poços de calcário, com estalagmites e estalactites e é repleta de vagalumes nativos, que dão uma luminosidade única ao local. Turistas passeiam de barco pela gruta. Crédito: Caverna Glow Worm Nova Zelândia - Divulgação Waitomocaves.com Hölloch (Suíça) – Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura. Crédito: Eigenes Werk wikimedia commons Caverna-Hang-Son-Doong-Doug-Knuth (Vietnã) – Caverna com 9 km e 200 metros de altura. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003. Crédito: Doug Knuth - Wikiméda Commons Caverna Hang Son Doong – Situada no Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, numa das mais antigas cadeias de montanhas da Ásia. Crédito: PortalDeltaNet - Flickr Cavernas de Água Clara (Malásia) – Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km – o nono maior do planeta. Crédito: Sunrise Odyssey wikimedia commons 