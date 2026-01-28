Oscar 2026: Jerskin Fendrix concorre a Melhor Trilha Sonora por “Bugonia” 09:42 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia As indicações ao Oscar 2026 foram anunciadas e, na categoria “Melhor Trilha Sonora Original”, disputam a estatueta Jerskin Fendrix, por “Bugonia”; Alexandre Desplat, por “Frankenstein”; Max Richter, por “Hamnet”; Jonny Greenwood, por “Uma Batalha Após a Outra”; e Ludwig Göransson, por “Pecadores”. / Crédito: Reprodução Youtube A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”. Crédito: divulgação Entre os indicados, Jerskin Fendrix conquistou sua segunda indicação na categoria por “Bugonia”, em uma nova parceria com o diretor Yorgos Lanthimos e com a atriz Emma Stone. Crédito: Divulgação “Bugonia” apresenta a história de dois homens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir a Terra. Crédito: Divulgação Universal No total, o filme concorre a quatro categorias no Oscar 2026: “Melhor Filme”, “Melhor Atriz”, “Melhor Roteiro Adaptado” e “Melhor Trilha Sonora”. Crédito: Divulgação Jerskin Fendrix, nome artístico de Joscelin Dent-Pooley, nasceu em 1995, na Inglaterra. Ele cresceu próximo a Market Drayton, nos West Midlands, onde iniciou sua formação musical ao aprender violino e piano. Estudou na Adams’ Grammar School, em Newport, e se formou em música clássica pela Universidade de Cambridge. Crédito: Flickr / Raph_PH No início de seus vinte anos, Fendrix se mudou para Londres, onde passou cerca de dois anos desenvolvendo sua atuação ao vivo no Windmill Brixton, espaço conhecido da cena musical do sul da cidade. Crédito: Reprodução Youtube Em 2018, compôs a música para a ópera experimental “UBU”, de Alfred Jarry, apresentada no Victoria and Albert Museum. O jornal “The Guardian” descreveu a trilha como “brutal” e “perturbadora”. Crédito: Reprodução Youtube Ainda em 2018, colaborou com a banda Black Midi na faixa “Ice Cream”, incluída em uma compilação beneficente de Natal. Crédito: Reprodução Youtube Dois anos depois, lançou seu álbum de estreia solo, “Winterreise”, que foi descrito pela revista “Loud e Quiet” como uma “coleção enlouquecida de canções pop” e eleito “Álbum do Ano” pela publicação. Crédito: Reprodução Instagram /@jerskinfendrix Em 2023, o diretor Yorgos Lanthimos convidou Fendrix para compor a trilha sonora de “Pobres Criaturas”, após ouvir “Winterreise”. Esse projeto marcou a estreia de Fendrix como compositor de trilhas sonoras para longas-metragens. A trilha recebeu indicações a "Melhor Trilha Sonora Original" no Oscar, BAFTA, Globo de Ouro e em outras premiações. Crédito: Divulgação Fendrix colaborou também com Lanthimos e Emma Stone no filme "Tipos de Gentileza", lançado em 2024. A produção reúne três histórias independentes que acompanham um homem em busca de controle sobre a própria vida, um policial que desconfia que sua esposa não é a mesma pessoa e uma mulher à procura de alguém com uma habilidade específica. Crédito: Divulgação Searchlight/ Pictures Também compôs a trilha sonora do curta "Ritual Identities", campanha publicitária da Prada estrelada por Scarlett Johansson e dirigida por Yorgos Lanthimos. Crédito: Divulgação Em 2025, Fendrix lançou seu segundo álbum solo de estúdio, "Once Upon a Time in Shropshire", ampliando sua discografia autoral paralelamente ao trabalho no cinema. Crédito: Reprodução Instagram /@jerskinfendrix O álbum teve um videoclipe para a música "Beth's Farm", estrelado por ele e por Emma Stone, com direção de Yorgos Lanthimos. Crédito: Reprodução Youtube