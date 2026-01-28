Os 50 anos da Fiat no Brasil: como empresa se tornou uma das líderes do mercado no país

A Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) foi fundada em 1899, na cidade de Turim, por um grupo de empresários liderado por Giovanni Agnelli. A empresa nasceu com o objetivo de industrializar a produção de automóveis em um país que ainda dava seus primeiros passos no setor, tornando-se rapidamente um dos símbolos da indústria italiana.

Crédito: Divulgação