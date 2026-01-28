Origem da pipoca, o lanche número 1 das salas de cinema 11:52 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Difícil imaginar uma pessoa que ainda não tenha provado pipoca, certo, querido leitor? Afinal, trata-se de um dos petiscos mais populares do mundo, amplamente consumido em cinemas, parques, festas e eventos. / Crédito: Imagem de Frauke Riether por Pixabay Seu preparo simples e sabor inconfundível fazem dela uma escolha frequente para momentos de lazer. Além disso, trata-se de um alimento energético, rico em carboidratos e apreciado há séculos. Crédito: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay A origem da pipoca remonta às antigas civilizações americanas, que utilizavam o milho de diversas formas em sua alimentação. Não há registros exatos sobre sua descoberta, mas acredita-se que os primeiros grãos tenham sido estourados pelo calor do fogo. Crédito: Imagem de Moira Nazzari por Pixabay Povos indígenas consideravam o milho um alimento sagrado, associando sua transformação ao estouro de espíritos aprisionados dentro dos grãos. Crédito: Imagem de Susie por Pixabay No Brasil, o milho já era cultivado antes da chegada dos portugueses, sendo amplamente utilizado pelos indígenas. Com a colonização, sua produção foi intensificada, tornando-se um elemento essencial na alimentação da população. Crédito: Imagem de ullajj por Pixabay A pipoca, especificamente, ganhou popularidade ao longo do tempo, integrando-se à cultura nacional, especialmente nas festas juninas, que combinam tradições indígenas, europeias e católicas. Crédito: Imagem de lee_2 por Pixabay Desde então, o país se tornou o maior produtor e consumidor mundial de pipoca, com estados como Nebraska e Indiana especializados na plantação de milho-pipoca. Crédito: Imagem de Jill Wellington por Pixabay

No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares. Crédito: Divulgação

Além da versão salgada, a pipoca doce conquistou seu espaço. Muitas receitas incluem açúcar, chocolate e até leite condensado, tornando-a uma opção mais calórica. Crédito: Imagem de Musaed subaie por Pixabay

Para quem deseja uma alternativa mais saudável, é possível preparar versões com cacau, óleo de coco e adoçantes naturais, reduzindo o impacto calórico sem abrir mão do sabor. Crédito: Imagem de Jill Wellington por Pixabay Crédito: Imagem de Musaed subaie por Pixabay

Apesar de ser um alimento associado ao lazer, a pipoca possui propriedades nutricionais interessantes, sendo rica em fibras, proteínas e ferro. Crédito: Imagem de Åsa K por Pixabay

Além disso, possui antioxidantes como os polifenóis. Assim, ela contribui para a digestão e a saúde cardiovascular, além de ajudar na prevenção de doenças. Crédito: Imagem de Secoura por Pixabay No entanto, esse benefício depende do modo de preparo: pipocas com excesso de manteiga, óleo ou aditivos perdem suas vantagens nutricionais. Crédito: Imagem de Szabolcs Molnar por Pixabay

Para aproveitar ao máximo todos os benefícios da pipoca, porém, algumas práticas são recomendadas, como as que você verá no próximo card. Crédito: freepik

A pipoca é muito mais do que um simples lanche: é um alimento com uma rica história, tradições culturais e diversos benefícios para a saúde. Crédito: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Seu consumo, quando equilibrado, pode ser uma excelente alternativa para quem busca um petisco saboroso e nutritivo, ao mesmo tempo em que aproveita momentos de lazer. Crédito: Imagem de Leonardo Alvarado por Pixabay

Em festas, no cinema ou em casa, a pipoca continua sendo um dos grandes favoritos do público, unindo sabor, cultura, entretenimento e bem-estar. Crédito: - Imagem de Annette por Pixabay