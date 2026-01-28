Margaridas: flores que traduzem leveza, alegria e harmonia nos ambientes 12:52 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma das flores mais delicadas e populares da natureza, a margarida pode criar um espaço colorido e alegre, sendo ótima opção para decorações e arranjos. Confira, então, as características dessa flor versátil e resistente, oriundas da Europa, mas que conquistaram o mundo. / Crédito: Imagem de Couleur por Pixabay Essa flor tem distribuição natural nas regiões temperadas da Eurásia, mas foi naturalizada em vastas regiões temperadas e subtropicais, nomeadamente na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Crédito: Imagem de Nicky ❤️ A Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum coronarium) é uma espécie de plantas herbáceas perenes e integra um complexo específico que apresenta grande variabilidade morfológica entre regiões. Ela, então, é conhecida pelos nomes comuns de margarida e olho-de-boi. Crédito: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay A palavra margarida tem origem no termo grego “margarítes”, que significa “pérola”. Acredita-se que o nome foi escolhido por conta da intensidade do tom de branco das pétalas. Crédito: Flipar Essa é uma flor clássica, com características delicadas que remetem a simplicidade do campo. Símbolos de pureza, amor, bondade, inocência e alegria, elas iluminam qualquer jardim ou vaso com sua beleza simples e atemporal. Crédito: Flipar Para um plantio adequado, a escolha do solo é crucial, assim como um vaso com os furos de drenagem, um substrato de boa qualidade e rico em matéria orgânica. Crédito: Flipar Além disso, é preciso ter um local banhado em luz solar, que exponha as sementes por ao menos 6 horas de sol direto por dia. O solo, por sua vez, deve apresentar um composto fértil, bem drenado e levemente ácido, com pH entre 6,0 e 6,8. A preferência para o plantio é durante primavera ou outono, através de sementes ou mudas adquiridas em viveiros. Assim, a germinação das sementes, então, pode levar algumas semanas, enquanto as mudas oferecem um crescimento mais rápido. Crédito: Imagem de GLady por Pixabay A rega das margaridas precisa ser feita regularmente durante os períodos secos, de preferência pela manhã. Na poda, deve-se ter cuidado para estimular a floração contínua e manter um visual bonito e harmonioso. Crédito: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay É uma planta silvestre perene, típica dos prados, que cresce numa variedade de comunidades vegetais, incluindo campos agrícolas, em matagais e em florestas de copas abertas. Crédito: Flipar Suas pétalas são alargadas e delgadas e ficam em volta do botão central dourado ou amarelo. As folhas são ovais e os caules compridos, podendo chegar a 1 metro de altura. Crédito: Imagem de Cyril por Pixabay O pólen da margarida é uma pequena partícula microscópica que pode ser transportada pelo vento. Sendo assim, a polinização cruzada também pode ser causada por outros agentes, como o pousar dos insetos. Crédito: Pixabay Ele consiste em grãos microscópicos que contêm os gametas masculinos e são transferidos para os órgãos femininos das flores de outras margaridas ou da mesma flor (autopolinização). Crédito: Imagem de Ioachim Marcu por Pixabay Elas também atraem muitos insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, o que as torna um excelente plantio para jardins sustentáveis e para a preservação da biodiversidade. Crédito: Imagem de Johnny Harvester por Pixabay A mini margarida, também conhecida como margaridinha, é uma versão menor da clássica, perfeita para vasos e bordaduras em jardins. Com flores pequenas e delicadas, que trazem um charme especial e sutil ao jardim e local campestre. Crédito: Imagem de congerdesign por Pixabay A margarida rosa é uma variação encantadora da flor tradicional, trazendo um tom suave e romântico para jardins e arranjos. Crédito: Flipar Com pétalas em diferentes tons de rosa, ela simboliza amor, gratidão e carinho, sendo uma ótima escolha para presentear ou decorar ambientes. Crédito: Imagem de Sigrun Olafsdottir por Pixabay Como outras margaridas, é uma planta resistente, que cresce bem sob luz solar direta e requer apenas cuidados básicos para florescer lindamente. Crédito: Imagem de Jill Wellington por Pixabay Além das rosas, elas têm uma grande variedade de cores, desde o branco puro até o roxo escuro, e são muito versáteis, podendo ser usadas em diferentes tipos de arranjos florais ou como plantas ornamentais. Crédito: Imagem de Ralph por Pixabay As margaridas são tóxicas para animais de estimação, pois contêm substâncias químicas que podem causar irritação gastrointestinal, erupções cutâneas, irritação da pele e salivação excessiva. Crédito: wikimedia commons/creative commons/ Psiberfunk A planta é conhecida por múltiplos nomes comuns, por vezes pouco precisos por se aplicarem a espécies morfologicamente similares. Entre eles, bem-me-quer, bonina, margarida, margarita, margarita-maior, malmequer, malmequer-maior, malmequer-bravo ou olho-de-boi. Crédito: Pixabay Além disso, são muito resistentes às pragas e doenças, o que as torna uma opção ideal para quem tem pouco tempo ou experiência em jardinagem. Crédito: Pixabay/Camera-man As margaridas são uma flor muito simbólica e são muito usadas em casamentos devido ao seu significado de amor e pureza. Também é uma ótima opção para jardins verticais ou para bordar caminhos e canteiros, para criar um espaço colorido e alegre. Crédito: Pixabay/ClickerHappy