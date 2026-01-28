Grandes nomes que marcam as comédias clássicas de Hollywood

Stan Laurel – Ulverston (Inglaterra), 16/6/1890, e Oliver Hardy – Geórgia (EUA), 18/1/1892 — A dupla uniu contraste físico, humor visual e timing impecável, criando algumas das cenas cômicas mais famosas da história. Estrelas de “O Gordo e o Magro” e dezenas de curtas de enorme sucesso mundial. Laurel morreu em 1965, aos 74 anos; Hardy em 1957, aos 65 anos.

Crédito: Domínio público