Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos 15:12 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um aviso colocado recentemente no muro de uma casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, é um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa… “Não perca tempo, já roubaram tudo”. / Crédito: Reprodução EPTV Outro caso recente de bom humor recente foi em Itapema, Santa Catarina, onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: ““Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”. Crédito: Reprodução redes sociais Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas. Crédito: Reprodução do SBT Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada! Crédito: Reprodução do Site Português Concurso Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar” Crédito: Reprodução do site Printerest Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”. Crédito: Reprodução do Facebook Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”. Crédito: Reprodução do site kibeloco.com Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”. Crédito: Reprodução do site Superfeed Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!” Crédito: Reprodução do site R7 Entretenimento Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada” Crédito: reprodução Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento . Crédito: Reprodução do site Printerest Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”. Crédito: Reprodução do site Printerest O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é. Crédito: Reprodução do site Printerest Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato.. Crédito: Reproduç~so do site Real World Fatos Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda! Crédito: Reprodução do site Amino Apps Esses aí devem ter saído do Bar do Jair… Crédito: Flipar Alguém explica a diferença entre bichos e animais? Crédito: Reprodução do site Creative Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira… Crédito: Reprodução do site Amino Apps Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira… Crédito: Reprodução do site Amino Apps Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado? Crédito: Reprodução do site Tudo por Email Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado? Crédito: Reprodução do site Tudo por Email Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”? Crédito: Reprodução do site Printerest Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”? Crédito: Reprodução do site Printerest Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam? Crédito: Reprodução do Site iFunny Brazil Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam? Crédito: Reprodução do Site iFunny Brazil Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes.. Crédito: Reprodução do site R7 Entretenimento Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes.. Crédito: Reprodução do site R7 Entretenimento É frango ou é boi? Decida-se. Crédito: Reprodução do site Printerest Frango tem orelha? Mostra aÃ… Crédito: ReproduÃ§Ã£o do site Pritnterest Frango tem orelha? Mostra aí… Crédito: Reprodução do site Pritnterest Ué, coelho tem pena e bota ovo? Crédito: Reprodução do site porquinho doido Ué, coelho tem pena e bota ovo? Crédito: Reprodução do site porquinho doido Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA? Crédito: Reprodução do site R7 Entretenimento HÃ£? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que nÃ£o seja NA CASA? Crédito: ReproduÃ§Ã£o do site R7 Entretenimento É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar. Crédito: Reprodução do site Printerest Ã pra ninguÃ©m ter acesso.. Melhor pagar. 