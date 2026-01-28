Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina

Diante dos resultados, o Conselho Federal de Medicina avalia medidas mais rigorosas. O presidente da entidade, José Hiran Gallo, defende a criação de um exame obrigatório de proficiência para que médicos recém-formados possam obter registro profissional. O projeto de lei que trata do tema está em tramitação no Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste ano.

Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo