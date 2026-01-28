Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina 07:42 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O Enamed, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, revelou dados alarmantes sobre a formação em medicina no Brasil. " fetchpriority="high" width='820' height='460'> O Enamed, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, revelou dados alarmantes sobre a formação em medicina no Brasil. / Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Mais de 30% dos cursos de medicina do país tiveram resultado tido como insuficiente no exame nacional aplicado a estudantes do último ano da graduação. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Reportagem do Fantástico, da Rede Globo, mostrou que houve falhas em questões elementares do atendimento médico, como diagnóstico de dengue, avaliação de dor de cabeça e na prescrição de medicamentos. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo O Enamed funciona como um termômetro da formação médica. Ele avalia o nível de conhecimento adquirido ao longo do curso por alunos prestes a se formar. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Na primeira edição do exame, em outubro de 2025, mais de 39 mil estudantes participaram da prova, que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Na primeira ediÃ§Ã£o do exame, em outubro de 2025, mais de 39 mil estudantes participaram da prova, que avaliou 351 cursos de medicina em todo o paÃs.Â Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo De acordo com os dados oficiais, mais de 30% dessas graduações tiveram resultado abaixo do esperado, com estudantes acertando menos de 60% das questões. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo De acordo com os dados oficiais, mais de 30% dessas graduações tiveram resultado abaixo do esperado, com estudantes acertando menos de 60% das questões. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Um relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, revelou falhas graves em perguntas consideradas simples para a prática médica cotidiana. Crédito: Reprodução/TV Globo Um relatÃ³rio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnÃsio Teixeira (Inep), responsÃ¡vel pela aplicaÃ§Ã£o do exame, revelou falhas graves em perguntas consideradas simples para a prÃ¡tica mÃ©dica cotidiana.Â Crédito: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo Entre os quase 13 mil alunos reprovados, muitos erraram questões relacionadas a doenças comuns no Brasil, o que preocupa especialistas da área. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Uma das perguntas tratava do atendimento a pacientes com sintomas graves de dengue, como febre alta, dores intensas e vômitos persistentes. Mesmo sendo um problema recorrente no sistema de saúde brasileiro, 66% dos estudantes que não atingiram a nota mínima erraram a resposta. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Uma das perguntas tratava do atendimento a pacientes com sintomas graves de dengue, como febre alta, dores intensas e vÃŽmitos persistentes.Â Mesmo sendo um problema recorrente no sistema de saÃºde brasileiro, 66% dos estudantes que nÃ£o atingiram a nota mÃnima erraram a resposta.Â Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Telles, esse tipo de erro pode levar a condutas inadequadas, como liberar um paciente que deveria ser internado, aumentando o risco de agravamento do quadro, inclusive para dengue hemorrágica. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Para o presidente do Sindicato dos MÃ©dicos do Rio de Janeiro, Alexandre Telles, esse tipo de erro pode levar a condutas inadequadas, como liberar um paciente que deveria ser internado, aumentando o risco de agravamento do quadro, inclusive para dengue hemorrÃ¡gica. Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo Outra questão abordava um caso de dor de cabeça persistente em uma mulher de 55 anos, acompanhada de alterações visuais e cansaço. A conduta correta era solicitar um exame de sangue simples para investigar uma inflamação nos vasos sanguíneos, mas 65% dos estudantes reprovados erraram a resposta. Crédito: Sweet Life Unsplash Outra questão abordava um caso de dor de cabeça persistente em uma mulher de 55 anos, acompanhada de alterações visuais e cansaço. A conduta correta era solicitar um exame de sangue simples para investigar uma inflamação nos vasos sanguíneos, mas 65% dos estudantes reprovados erraram a resposta. Crédito: Sweet Life Unsplash O Ministério da Educação informou que faculdades com notas mais baixas no Enamed poderão sofrer sanções, como a suspensão de novas matrículas ou a redução de vagas. Crédito: Flickr - Senado Federal O MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o informou que faculdades com notas mais baixas no Enamed poderÃ£o sofrer sanÃ§Ãµes, como a suspensÃ£o de novas matrÃculas ou a reduÃ§Ã£o de vagas.Â Crédito: Flickr - Senado Federal Ainda segundo a pasta, todas as instituições com desempenho insuficiente passarão por processos administrativos para corrigir problemas estruturais e pedagógicos. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Ainda segundo a pasta, todas as instituiÃ§Ãµes com desempenho insuficiente passarÃ£o por processos administrativos para corrigir problemas estruturais e pedagÃ³gicos. Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo Mesmo sem uma etapa prática, o Enamed cobra conhecimentos que deveriam estar consolidados em alunos que já atenderam pacientes. Crédito: Divulgação Mesmo sem uma etapa prÃ¡tica, o Enamed cobra conhecimentos que deveriam estar consolidados em alunos que jÃ¡ atenderam pacientes.Â Crédito: DivulgaÃ§Ã£o Uma questão sobre doença de Parkinson, por exemplo, exigia o reconhecimento de sintomas e a identificação dos medicamentos corretos para o tratamento. Mais da metade dos estudantes reprovados errou os dois remédios que deveriam ser prescritos. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Uma questÃ£o sobre doenÃ§a de Parkinson, por exemplo, exigia o reconhecimento de sintomas e a identificaÃ§Ã£o dos medicamentos corretos para o tratamento. Mais da metade dos estudantes reprovados errou os dois remÃ©dios que deveriam ser prescritos. Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo Diante dos resultados, o Conselho Federal de Medicina avalia medidas mais rigorosas. O presidente da entidade, José Hiran Gallo, defende a criação de um exame obrigatório de proficiência para que médicos recém-formados possam obter registro profissional. O projeto de lei que trata do tema está em tramitação no Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste ano. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo Diante dos resultados, o Conselho Federal de Medicina avalia medidas mais rigorosas. O presidente da entidade, JosÃ© Hiran Gallo, defende a criaÃ§Ã£o de um exame obrigatÃ³rio de proficiÃªncia para que mÃ©dicos recÃ©m-formados possam obter registro profissional.Â O projeto de lei que trata do tema estÃ¡ em tramitaÃ§Ã£o no Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste ano. Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo O exame teve sua primeira aplicaÃ§Ã£o nacional em 2025, passando a integrar o conjunto de instrumentos usados pelo governo federal para monitorar o ensino mÃ©dico no paÃs. O exame nÃ£o tem carÃ¡ter eliminatÃ³rio individual, mas seus resultados servem como base para aÃ§Ãµes regulatÃ³rias do MEC, incluindo abertura de processos administrativos, reduÃ§Ã£o de vagas e atÃ© a suspensÃ£o de novos ingressos em cursos com desempenho insatisfatÃ³ Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo A criação do Enamed está diretamente ligada à expansão acelerada dos cursos de medicina no Brasil. Entre 2014 e 2025, o total desses cursos no Brasil quase dobrou, saltando de 252 para 494, enquanto o número de vagas disponíveis cresceu de 23 mil para mais de 50 mil, de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina da USP. Crédito: Divulgação A criação do Enamed está diretamente ligada à expansão acelerada dos cursos de medicina no Brasil. Entre 2014 e 2025, o total desses cursos no Brasil quase dobrou, saltando de 252 para 494, enquanto o número de vagas disponíveis cresceu de 23 mil para mais de 50 mil, de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina da USP. Crédito: Divulgação A pesquisa aponta ainda que aproximadamente 80% dessas instituições pertencem à rede privada. Muitas foram criadas nos últimos 15 anos, o que ampliou o acesso ao curso, mas também gerou preocupação com a qualidade da formação oferecida. Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo A pesquisa aponta ainda que aproximadamente 80% dessas instituiÃ§Ãµes pertencem Ã rede privada. Muitas foram criadas nos Ãºltimos 15 anos, o que ampliou o acesso ao curso, mas tambÃ©m gerou preocupaÃ§Ã£o com a qualidade da formaÃ§Ã£o oferecida. Crédito: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente