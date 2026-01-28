Da Antiguidade aos dias atuais: a origem e as curiosidades do dominó

A cada rodada, o jogador deve colocar uma peça na mesa de modo que um de seus lados coincida com um número já exposto em uma das duas pontas. Por exemplo, se uma das pontas tiver o número 2, e, a outra for o número 6, o jogador seguinte só poderá colocar uma peça com 2 ou 6.

Crédito: Imagem de jacqueline macou por Pixabay