Com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues mantém afastamento da TV

A atriz ClÃ¡udia Rodrigues foi diagnosticada em 2000 com esclerose mÃºltipla, mas somente em julho de 2006 revelou publicamente que era portadora da condiÃ§Ã£o. Um ano depois, foi afastada das gravaÃ§Ãµes da sÃ©rie âA Diaristaâ para dar inÃcio ao tratamento mÃ©dico. Em 2014, sofreu um surto da doenÃ§a, que deixou sequelas na locomoÃ§Ã£o, na visÃ£o e na fala. / Crédito: Instagram @claudia_rodrigues_oficial Mas o que é a esclerose múltipla? Trata-se de uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca a mielina, substância que protege as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. Crédito: Imagem gerada por I.A