Cientistas recriam estrela-do-mar predadora para salvar algas da Califórnia 10:12 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Cientistas estão recriando em laboratório a estrela-do-mar girassol para enfrentar o colapso das florestas de algas na Califórnia. Após a mortandade de 2013 (leia abaixo), a ausência desse predador permitiu a explosão de ouriços do mar roxos, que passaram a devastar grandes áreas costeiras. / Crédito: Academia de Ciências da Califórnia Com investimento de US$ 18 milhões da NOAA e apoio de parceiros, o projeto reúne reprodução em aquários, estudos genéticos, criopreservação, busca por exemplares sobreviventes e futura reintrodução no oceano. Crédito: Robin Riggs/Aquário do Pacífico A espécie é vista como peça chave para restaurar o equilíbrio ecológico, já que consegue consumir dezenas de ouriços por dia e ajudar a recuperar um sistema marinho que gerava milhões e sofreu perdas econômicas severas. Crédito: Flickr - Ed Bierman Recentemente, afinal, cientistas identificaram a causa de uma epidemia que, desde 2013, causou a morte de mais de 5 bilhões de estrelas-do-mar ao longo da costa do Pacífico na América do Norte. Crédito: Mondfeuer/Pixabay A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies. A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos. Crédito: U Hd/Pixabay Após anos de investigação e hipóteses descartadas — como a de um vírus —, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida. Crédito: Samuel Bordo/Unsplash Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos. Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais. Crédito: Matthew Gollop/Pixabay “Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos”, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Crédito: pixmike/Unsplash Agora, os cientistas planejam estratégias para salvar as populações remanescentes, como reprodução em cativeiro e reintrodução. Crédito: Domínio Público - NOAA A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas foram drasticamente reduzidas, afetando todo o ecossistema. Crédito: Oleksandr Sushko/Unsplash A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas foram drasticamente reduzidas, afetando todo o ecossistema. Crédito: Oleksandr Sushko/Unsplash Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio. Crédito: Flickr - Szakács Ferenc Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio. Crédito: Flickr - Szakács Ferenc As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar. Crédito: Simon Infanger/Unsplash As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar. Crédito: Simon Infanger/Unsplash Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais. Crédito: viswaprem anbarasapandian/Unsplash Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais. Crédito: viswaprem anbarasapandian/Unsplash Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo. Crédito: Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo. Crédito: Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores. Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo. Crédito: David Clode/Unsplash Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores. Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo. Crédito: David Clode/Unsplash Algumas espécies até conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que parte do disco central esteja intacto. Crédito: Amir Hossein Kargaran/Unsplash Algumas espécies até conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que parte do disco central esteja intacto. Crédito: Amir Hossein Kargaran/Unsplash Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades. Crédito: David Clode/Unsplash Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades. Crédito: David Clode/Unsplash Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes. Crédito: Ursula Krapf/Unsplash Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes. Crédito: Ursula Krapf/Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente