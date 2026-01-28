Cidade do Nordeste do Brasil tem deserto maior do que Nova York inteira 17:52 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma cidade do Piauí vem sofrendo com o processo de desertificação há décadas. Gilbués fica na região sudoeste do estado e faz parte da microrregião de Bertolínia. É a principal cidade na zona brasileira de deserto . / Crédito: Reprodução de vídeo PITV Com uma população de cerca de 10 mil habitantes, Gilbués possui uma área de 3.495 km² , sendo 805 km² de deserto. Maior, portanto, que a cidade de Nova York. Afinal, a Big Apple tem 783 km² Crédito: Reprodução de vídeo PITV A região possui uma paisagem árida de crateras vermelhas e cânions que muitos remetem ao planeta Marte. Crédito: Reprodução de vídeo PITV Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o processo de desertificação na cidade iniciou entre as décadas de 1940 e 1950, e foi impulsionado principalmente por práticas como mineração e agropecuária (base econômica da cidade). Crédito: Reprodução de vídeo PITV Outro estudo sobre o tema, publicado pelo historiador Dalton Macambira, da Universidade Federal do Piauí, diz que a área afetada pela desertificação mais que dobrou, de 387 para 805 km² de 1976 a 2019, prejudicando cerca de 500 famílias. Crédito: Divulgação Codevasf Além da ação do homem, como o crescimento indiscriminado, este processo também tem como “culpados” fatores da natureza como o aquecimento global e a erosão do solo frágil. Crédito: Divulgação Codevasf Por conta do aquecimento global, as temperaturas em Gilbués devem aumentar ainda mais. Segundo um estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a tempertura deve subir até 2,5 graus celsius. Crédito: Divulgação Codevasf Gilbués possui pouca incidência de chuva e é considerada uma cidade muita seca. Em agosto de 2018 os termômetros ultrapassaram os 44°C. Crédito: Divulgação Codevasf Ainda segundo especialistas, a situação na região deve se agravar e as chuvas devem ter uma redução de 10% a 20%. Crédito: Reprodução de vídeo PITV “Antes tinha mais chuva. Agora diminuiu, descontrolou. Por isso, a gente tem que trabalhar com irrigação. Se não for assim, não tem como sobreviver”, diz um fazendeiro para a AFP. Crédito: Flickr Eduardo Rodrigues Cidades de clima árido, semiárido e subúmido seco são mais propensas a sofrer com o processo de desertificação. Além do clima local, a ação humana também atrapalha. Crédito: Flickr Eduardo Rodrigues Segundo as Nações Unidas, a desertificação é uma crise que afeta 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e acaba causando pobreza e conflitos nas terras. Crédito: Reprodução de vídeo PITV O Instituto Nacional do Semiárido (Insa), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação faz um alerta: mais de 1,3 milhão km² no Brasil podem virar deserto, se nada for feito. Os números apontados pelo Insa mostram que a desertificação já atinge 15% do território brasileiro. Crédito: Reprodução de vídeo PITV Além do deserto, Gilbués enfrenta outros desafios socioeconômicos, como a falta de infraestrutura, a necessidade de investimentos em educação e saúde, e a migração de sua população para centros urbanos maiores. Crédito: Flickr Neoenergia Oficial Historicamente, Gilbués já foi cenário de uma corrida por diamantes no século XX e do crescimento de cana-de-açúcar na década de 1980. Atualmente é um dos maiores produtores de soja do Piauí. Crédito: Reprodução de vídeo PITV Historicamente, Gilbués já foi cenário de uma corrida por diamantes no século XX e do crescimento de cana-de-açúcar na década de 1980. Atualmente é um dos maiores produtores de soja do Piauí. Crédito: Reprodução de vídeo PITV Mundialmente falando, o deserto do Saara, localizado na África, é o maior deserto quente que existe, com 9,2 milhões de quilômetros quadrados de área. Crédito: Youtube/Cindy Bourque - Caledon East PS (1460) Mundialmente falando, o deserto do Saara, localizado na África, é o maior deserto quente que existe, com 9,2 milhões de quilômetros quadrados de área. Crédito: Youtube/Cindy Bourque - Caledon East PS (1460) Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente