Bunker dos anos 1940 vira ponto turístico em Minas Gerais

O bunker do Edifício Acaiaca tem paredes largas e capacidade para 160 pessoas. É possível entrar em duas salas com piso e sistema de ventilação originais. O local tem saída de emergência acessível por uma porta com fechadura giratória. Ele não chegou a ser usado porque o Brasil, felizmente, não foi bombardeado.

Crédito: Ataliba Coelho/Divulgação