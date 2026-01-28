Ator que viveu 007 uma única vez está aposentado do cinema

As aventuras de 007 devem sofrer mudanças. Já se cogitou até que 007 passe a ser uma mulher. Daniel Craig, que se despediu em “007 Sem Tempo Para Morrer”, já se manifestou contrário a essa ideia. ” Em vez disso, deveria haver um papel tão bom quanto o de James Bond, mas feito para uma mulher”, afirmou.

Crédito: Divulgação