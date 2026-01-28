A cerâmica pelo mundo: beleza, tradição e história milenar

Ao longo do tempo, a produção de cerâmica tornou-se um símbolo de desenvolvimento cultural e econômico em diversas regiões do mundo. Oficinas artesanais e centros especializados surgiram como referências de qualidade e tradição, transmitindo conhecimentos de geração em geração.
Além de sua importância artística, a cerâmica contribui para o turismo cultural, atraindo visitantes interessados em conhecer técnicas ancestrais e adquirir peças únicas. Esse material também se mantém atual ao
Jingdezhen, China – Conhecida como a “Capital da Cerâmica”, é famosa pela sua porcelana fina e decoração intrincada. A cidade tem mais de 1.000 anos de tradição na produção de cerâmica, sendo referência mundial pela qualidade e inovação em peças de porcelana.
Faenza, Itália – É berço das tradicionais cerâmicas italianas, conhecidas por suas técnicas de esmaltação. A cidade é respeitada por sua porcelana e azulejos, e a tradição ceramista remonta ao período medieval, influenciando a produção de cerâmica europeia.
Delft, Países Baixos – Famosa pelo “azulejo azul” (cerâmica pintada à mão), criado a partir de técnicas que imitam a porcelana chinesa. A cidade tem um legado de produção de cerâmica que remonta ao século 17 e mantém prestígio como centro artístico e cultural.
Ilha de Maiorca, Itália – Faz a maiolica , um tipo de cerâmica esmaltada, especialmente popular durante o Renascimento. Esse estilo é caracterizado por sua superfície branca brilhante, obtida com um esmalte de estanho, e decorações pintadas com cores vibrantes, geralmente em azul, amarelo e verde.
Talavera, México – A cerâmica Talavera é reconhecida por suas cores e padrões tradicionais. Com raízes tanto indígenas quanto espanholas, tem uma longa história e é famosa pela riqueza em detalhes e influências culturais.
