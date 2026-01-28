‘Superbabás’ formadas em faculdade britânica são comparadas a personagens célebres do cinema

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Em 2022, uma ex-aluna da Norland revelou que chegava a trabalhar até 12 horas por dia: “Você se torna parte da família, mas também está sempre disponível. É um trabalho com enorme responsabilidade.”

Apesar do prestígio e dos benefícios, a rotina exige longas — e exaustivas — jornadas.

Uma curiosidade é que a primeira turma masculina se formou em 2018; antes, só eram permitidas alunas mulheres.

As mesmas regras se aplicam se as alunas forem vistas ingerindo bebida alcoólica ou frequentando redes de fast food enquanto usam o uniforme.

Durante o curso, até mesmo as redes sociais das futuras babás são monitoradas a ponto de perderem o título se violarem o código de conduta.

Algumas babás chegam a ter que assinar um acordo de confidencialidade com o contratante.

Elas também são proibidas de expressar comportamentos que comprometam a imagem da escola e devem manter sigilo absoluto sobre os empregadores.

As profissionais de Norland trabalham sob rígidas regras de conduta, incluindo uso de uniforme tradicional e postura discreta.

De acordo com o Financial Times, os salários podem ultrapassar £50 mil por ano (R$ 365 mil), com direito a benefícios como viagens, carros e moradia.

Segundo a imprensa do Reino Unido, figuras como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow e os Beckhams tiveram babás formadas em Norland quando crianças.

Os príncipes William e Kate Middleton, por exemplo, já contrataram uma babá formada na Norland para tomar conta dos seus três filhos.

Geralmente, as babás formadas na Norland College atendem a famílias ricas, celebridades e até a realeza.

Para se formar na Norland College é preciso desembolsar cerca de £18 mil (aproximadamente R$ 130 mil) por ano.

No último ano do curso, as alunas fazem residência com famílias, e a maioria acaba ganhando a oportunidade de ser efetivada no mesmo local.

A escola também ensina alguns diferenciais um tanto quanto “incomuns”, como direção defensiva, autodefesa, segurança cibernética e prevenção de sequestros.

As alunas também aprendem tarefas domésticas, como lavar roupas de bebê e cozinhar refeições saudáveis.

O curso dura 4 anos e inclui disciplinas como psicologia infantil, etiqueta, nutrição, primeiros socorros e pedagogia.

As babás formadas no local são frequentemente comparadas a personagens como Mary Poppins e até James Bond devido à combinação de habilidades educacionais e técnicas de segurança que elas recebem.

Trata-se da Norland College, fundada em 1892, em Londres, e atualmente sediado em Bath, sudoeste da Inglaterra.

Você sabia que existe uma instituição britânica de prestígio que forma babás altamente qualificadas desde o século 19?

‘Superbabás’ formadas em faculdade britânica são comparadas a personagens célebres do cinema

