‘Superbabás’ formadas em faculdade britânica são comparadas a personagens célebres do cinema 12:02 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Você sabia que existe uma instituição britânica de prestígio que forma babás altamente qualificadas desde o século 19? / Crédito: Reprodução/YouTube Trata-se da Norland College, fundada em 1892, em Londres, e atualmente sediado em Bath, sudoeste da Inglaterra. Crédito: Reprodução/YouTube As babás formadas no local são frequentemente comparadas a personagens como Mary Poppins e até James Bond devido à combinação de habilidades educacionais e técnicas de segurança que elas recebem. Crédito: Reprodução O curso dura 4 anos e inclui disciplinas como psicologia infantil, etiqueta, nutrição, primeiros socorros e pedagogia. Crédito: Reprodução/YouTube As alunas também aprendem tarefas domésticas, como lavar roupas de bebê e cozinhar refeições saudáveis. Crédito: Reprodução/YouTube A escola também ensina alguns diferenciais um tanto quanto "incomuns", como direção defensiva, autodefesa, segurança cibernética e prevenção de sequestros. Crédito: Reprodução/YouTube No último ano do curso, as alunas fazem residência com famílias, e a maioria acaba ganhando a oportunidade de ser efetivada no mesmo local. Crédito: Reprodução/YouTube Para se formar na Norland College é preciso desembolsar cerca de £18 mil (aproximadamente R$ 130 mil) por ano. Crédito: Reprodução/YouTube Geralmente, as babás formadas na Norland College atendem a famílias ricas, celebridades e até a realeza. Crédito: Reprodução/YouTube Os príncipes William e Kate Middleton, por exemplo, já contrataram uma babá formada na Norland para tomar conta dos seus três filhos. Crédito: Instagram @_kate_middleton_royal Segundo a imprensa do Reino Unido, figuras como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow e os Beckhams tiveram babás formadas em Norland quando crianças. Crédito: Wikimedia Commons/Andrea Raffin De acordo com o Financial Times, os salários podem ultrapassar £50 mil por ano (R$ 365 mil), com direito a benefícios como viagens, carros e moradia. Crédito: PublicDomainPictures/Pixabay As profissionais de Norland trabalham sob rígidas regras de conduta, incluindo uso de uniforme tradicional e postura discreta. Crédito: Reprodução/YouTube Elas também são proibidas de expressar comportamentos que comprometam a imagem da escola e devem manter sigilo absoluto sobre os empregadores. Crédito: Reprodução/YouTube Algumas babás chegam a ter que assinar um acordo de confidencialidade com o contratante. Crédito: Reprodução/YouTube Durante o curso, até mesmo as redes sociais das futuras babás são monitoradas a ponto de perderem o título se violarem o código de conduta. Crédito: Adem AY/Unsplash As mesmas regras se aplicam se as alunas forem vistas ingerindo bebida alcoólica ou frequentando redes de fast food enquanto usam o uniforme. Crédito: Reprodução/YouTube Uma curiosidade é que a primeira turma masculina se formou em 2018; antes, só eram permitidas alunas mulheres. Crédito: Reprodução/YouTube Apesar do prestígio e dos benefícios, a rotina exige longas — e exaustivas — jornadas. Crédito: Reprodução/YouTube Em 2022, uma ex-aluna da Norland revelou que chegava a trabalhar até 12 horas por dia: "Você se torna parte da família, mas também está sempre disponível. É um trabalho com enorme responsabilidade." Crédito: Reprodução/YouTube Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags Educação