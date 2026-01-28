‘Rei dos calouros’: um dos maiores apresentadores da TV brasileira, Raul Gil faz 88 anos 16:27 | 28/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um dos grandes apresentadores e descobridores de talento da TV brasileira, Raul Gil chegou aos 88 anos nesta terça-feira, 27 de janeiro. / Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Em um vídeo postado nas redes sociais, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: “Muito feliz com cada demonstração de amor.” Crédito: Montagem/Reprodução @raulgil3 Raul Gil nasceu em 1938, na cidade de São Paulo. Relembre agora sua trajetória de sucesso! Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Raul Gil iniciou sua trajetória como cantor em programas de calouros nos anos 1950, período em que venceu concursos musicais e ganhou projeção no rádio e na TV. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do Brasil, incluindo Record, Tupi, Rio, Manchete, Band e SBT. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Em 1973, fechou um contrato com a TV Record, onde passou a comandar o “Programa Raul Gil”. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 O apresentador se tornou o “rei dos calouros”, sendo responsável por descobrir e lançar centenas de artistas na música nacional. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Quadros como o “Jogo do Banquinho” e “Pra Quem Você Tira o Chapéu”, popularizados pelo apresentador, ficaram eternizados na TV brasileira. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Como apresentador, sua voz característica, bordões e modo direto de conduzir entrevistas e apresentações ajudaram a criar uma identidade facilmente reconhecível pelo público. Crédito: Reprodução do Instagram @raulgil3 Atualmente, o apresentador está fora da TV desde o fim de 2024, quando encerrou seu contrato com o SBT. Crédito: Reprodução do Flickr Ricardo_Cassin Hoje, ele passa a maior parte do tempo em uma de suas propriedades de alto padrão situadas em um condomínio fechado na cidade de Itu, no interior paulista. Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram “Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou. Crédito: Montagem/Reprodução/SBT “Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou. Crédito: Montagem/Reprodução/SBT Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente