Versáteis e nutritivos, raízes e tubérculos fortalecem a alimentação diária

Ricos em nutrientes, os tubÃ©rculos e as raÃ­zes representam excelentes opÃ§Ãµes para compor refeiÃ§Ãµes equilibradas, seja como acompanhamento ou como base de um prato principal. Esses alimentos fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a disposiÃ§Ã£o fÃ­sica e mental ao longo do dia. AlÃ©m disso, contribuem para a sensaÃ§Ã£o de saciedade, o que auxilia no controle do apetite e na organizaÃ§Ã£o dos hÃ¡bitos alimentares.

Sua composiÃ§Ã£o inclui vitaminas importantes para o funcionamento do o