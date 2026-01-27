Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Versáteis e nutritivos, raízes e tubérculos fortalecem a alimentação diária

Ricos em nutrientes, os tubérculos e as raízes representam excelentes opções para compor refeições equilibradas, seja como acompanhamento ou como base de um prato principal. Esses alimentos fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a disposição física e mental ao longo do dia. Além disso, contribuem para a sensação de saciedade, o que auxilia no controle do apetite e na organização dos hábitos alimentares.

Sua composição inclui vitaminas importantes para o funcionamento do o Crédito: Flipar

Do ponto de vista biológico, os tubérculos são estruturas subterrâneas que funcionam como reservas de energia e água para as plantas, garantindo sua sobrevivência durante períodos de frio ou escassez de nutrientes. Essas raízes espessas armazenam substâncias essenciais para o crescimento futuro e demonstram como a natureza desenvolveu mecanismos eficientes de adaptação ao ambiente.

Suas cores variadas indicam a presença de compostos naturais que podem atuar positivamente no organismo h Crédito: Imagem Pixabay

Suas cores variadas indicam a presença de compostos naturais que podem atuar positivamente no organismo h Crédito: Imagem Pixabay

Entre os tubérculos mais famosos está a beterraba. Ela é rica em vitamina A, betalaína, carotenóides e flavonóides, assim como antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres. Algo que previne danos às células saudáveis e ajuda na proteção de doenças crônicas.

Crédito: Imagem de Nick Collins por Pixabay

Crédito: Imagem de Nick Collins por Pixabay

Crédito: Duque2010 - Flickr

