Tempestade de inverno histórica deixa mortos e paralisa dezenas de estados nos EUA

Vale ressaltar que trata-se de um fenômeno que tem casos bem recentes, embora com a tecnologia seja possível prever com mais precisão as ocorrências climáticas. Em dezembro de 2022, por exemplo, mais de 60 pessoas morreram numa tempestade de neve, que tornou o fim de ano dramático em 9 estados nos EUA.

Crédito: Kanenori/Pixabay