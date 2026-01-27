Tempestade de inverno histórica deixa mortos e paralisa dezenas de estados nos EUA
A nevasca provocou cancelamentos de voos em massa, quedas de energia e levou autoridades em mais de 20 estados a declararem emergência para enfrentar as condições extremas.
O serviço meteorológico dos EUA alertou em 26 de janeiro de 2026 que as temperaturas continuariam perigosamente baixas por vários dias, com riscos de hipotermia e gelo nas vias que complicaram ainda mais o tráfego e a segurança pública.
As autoridades pediram que a população evitasse deslocamentos desnecessários e se preparasse para o prolongado período de frio severo.
Tempestades de neve estão entre as maiores preocupações em diversas regiões frias do mundo. Veja as maiores nevascas da história.
Vale ressaltar que trata-se de um fenômeno que tem casos bem recentes, embora com a tecnologia seja possível prever com mais precisão as ocorrências climáticas. Em dezembro de 2022, por exemplo, mais de 60 pessoas morreram numa tempestade de neve, que tornou o fim de ano dramático em 9 estados nos EUA.
O mês de março, historicamente, marcou a ocorrência de duas grandes nevascas que estão entre as maiores de todos os tempos.