Surpresas da Europa: veja curiosidades sobre o Velho Continente
A influência cultural europeia permanece visível em práticas sociais, celebrações, sistemas educacionais e até na gastronomia de várias regiões do mundo. Festas tradicionais, formas de vestir, modelos de organização urbana e expressões artísticas têm raízes que remontam a costumes europeus antigos.
República Tcheca — embora os alemães sejam famosos por sua paixão pela cerveja, os tchecos são os maiores consumidores da Europa. Cada habitante bebe, em média, cerca de 140 litros por ano, segundo o World Population Review.
Silva — um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, tem origem em Portugal e raiz no latim silva, que significa “floresta”. Era usado no Império Romano para designar pessoas que viviam em áreas cobertas por matas, segundo o Instituto Camões.
Finlândia — é considerada o país mais feliz do mundo desde 2018, liderando o World Happiness Report. O ranking leva em conta bem-estar social, segurança e qualidade de vida.
Noruega — abriga os fiordes mais longos e profundos do planeta, formações esculpidas por geleiras há milhões de anos. O Fiorde de Sogne, o maior deles, tem mais de 200 km de extensão.